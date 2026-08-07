В Украине впервые провели онлайн-соревнования по FPV-гонке: как это выглядело

В Украине прошел первый официальный онлайн-турнир "Fight & Flight. Патриотические FPV-гонки" в симуляторе Ukrainian Fight Drone Simulator. Соревнования собрали более 200 пилотов со всей страны и положили начало новой украинской FPV-дисциплине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организаторов турнира - Drone Fight Group и Victory Drones.

Патриотические FPV-гонки: как это было

1 августа в симуляторе Ukrainian Fight Drone Simulator: Starter Edition состоялся первый официальный украинский онлайн-турнир "Fight & Flight. Патриотические FPV-гонки". Соревнования объединили военных и гражданских пилотов дронов со всей Украины и стали первым шагом к созданию новой украинской FPV-дисциплины.

Из 208 зарегистрированных участников более 170 пилотов прошли квалификацию, а в пиковый момент одновременно на трассе находились 175 участников. В течение дня они предприняли сотни попыток прохождения трассы на виртуальной локации острова Змеиный, борясь за выход в финал.

Фото: скриншот гонки (Victory Drones)

В финальный этап вышли 16 лучших пилотов, соревновавшихся по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы и гранд-финал определили топ-3 победителей первого чемпионата. В общей сложности организаторы отметили 24 победителя в разных номинациях — призы получили не только сильнейшие по результатам гонки, но и участники, которых определил случайный розыгрыш.

Фото: победители гонки (Victory Drones)

Призовой фонд турнира превысил 200 000 гривен и включал FPV-дроны, пульты управления, сертификаты, мерч и Steam-ключи от 8 украинских партнеров. Финал транслировался вживую и доступен в записи на YouTube-канале Victory Drones.

Следующий чемпионат будет в сентябре

Организаторы уже работают над развитием проекта. В следующий турнир планируется запуск отдельного сайта, где будет собрана вся информация о соревнованиях: календарь событий, рейтинги участников, результаты, партнеры и новости.

В дальнейшем Fight & Flight будет развиваться как серия регулярных чемпионатов с разными форматами испытаний — от классических FPV-гонок до турниров на точность и скорость прохождения маршрутов и других дисциплин, проверяющих мастерство пилотов.

Следующий турнир Fight & Flight предварительно запланирован на 5 сентября 2026 года.