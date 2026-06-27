ua en ru
Сб, 27 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ задействуют тренажеры для обучения операторов дронов: как они работают

09:55 27.06.2026 Сб
2 мин
Военные учатся на современных симуляторах, а не на настоящих дронах
aimg Татьяна Степанова
ВСУ задействуют тренажеры для обучения операторов дронов: как они работают Фото: ВСУ задействуют тренажеры для обучения операторов дронов (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Подготовка оператора дронов - это не только вопрос навыков, но и вопрос скорости их получения. Именно поэтому растет роль современных симуляторов, они позволяют масштабировать обучение без дополнительных затрат боеприпасов и техники.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "От симулятора к фронту: как в Украине готовят операторов дронов и какова роль производителей".

Компания L7 Simulators разработала специальный тренажер для подготовки экипажей дронов-перехватчиков.

Его ключевая особенность - фокус на командном взаимодействии между пилотом и штурманом, ведь именно слаженная работа экипажа часто определяет успешность выполнения боевой задачи.

"Мы стремимся максимально реалистично воспроизводить сценарии, с которыми бойцы сталкиваются на поле боя, чтобы повышать не только их техническую подготовку, но и тактическую и психологическую готовность к выполнению задач. Именно поэтому мы формируем собственную методологическую библиотеку упражнений и сценариев, созданных с участием военных консультантов с реальным".

Среди ключевых преимуществ тренажеров - многократность и "нулевая" цена ошибки. Да, операторы могут отрабатывать необходимые сценарии столько времени, сколько нужно для формирования уверенных навыков и автоматизации действий.

Кроме того, симуляторы существенно сокращают затраты на логистику, не требуют использования реальных дронов и позволяют избежать рисков, связанных с концентрацией личного состава в одном месте.

В то же время программное обеспечение позволяет создавать сложные боевые сценарии, которые крайне трудно или экономически нецелесообразно воспроизводить во время традиционных полевых занятий.

При этом современные тренажеры обеспечивают высокий уровень погружения в процесс управления, поэтому фактически становятся важным промежуточным звеном между теоретической подготовкой и полетами на полигоне.

Управление дронов на качественном тренажере практически не отличается от работы с реальным бортом.

При создании сценариев и методик обучения разработчики опираются на замечания военных консультантов, имеющих актуальный боевой опыт.

Это позволяет моделировать условия максимально приближенные к реальной боевой обстановке, включая типичные вызовы и сценарии, с которыми операторы сталкиваются на фронте.

Напомним, ранее мы сообщали, что базово научиться управлять дроном можно за несколько дней , но для выполнения боевых задач будущим операторам приходится проходить гораздо более долгую подготовку.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Вооруженные силы Украины Война в Украине Дрони
Новости
Дроны летели с семи направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила ночной удар РФ
Дроны летели с семи направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила ночной удар РФ
Аналитика
"От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN
Вероника Марченкожурналист "От мобилизации отойти нельзя, но подход нужно изменить": Константин Немичев, KRAKEN