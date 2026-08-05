Литва планирует наладить выпуск украинских дронов, - министр обороны

Литва стремится наладить производство украинских дронов на своей территории в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в оборонной промышленности.

Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

По словам Каунаса, эта инициатива будет реализована путем совместных инвестиций в рамках соглашения о сотрудничестве в оборонной промышленности, подписанного Литвой и Украиной в мае.

"У нас есть соглашение с Украиной, известное как Drone Deal. Сейчас в команде министерства происходят изменения, чтобы привлечь ключевых специалистов, которые начнут воплощать это соглашение в практические решения на местах, чтобы мы могли локализовать производство украинских дронов в Литве", – сказал Каунас.

Он также подчеркнул, что дроны будут производиться в Литве с использованием технологий, приобретенных в Украине.

По словам Министра, проект принесет пользу обеим странам, расширяя производственные мощности Украины, одновременно укрепляя оборонную промышленность Литвы благодаря новым производственным мощностям, технологическим достижениям и возможностям для литовских инженеров работать вместе с украинскими специалистами.

Элиус Чивилис, исполнительный директор агентства по содействию инвестициям Invest Lithuania, ранее заявлял, что несколько украинских инвесторов оборонной промышленности получили одобрение от литовской комиссии, рассматривающей транзакции, отвечающие интересам национальной безопасности, на начало деятельности в стране.