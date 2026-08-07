ua en ru
Пт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

В Україні вперше провели онлайн-змагання з FPV-перегонів: як це виглядало

12:35 07.08.2026 Пт
2 хв
Хто став першим чемпіоном українських "Патріотичних FPV-перегонів"?
aimg Лев Шевченко
В Україні вперше провели онлайн-змагання з FPV-перегонів: як це виглядало Фото: скриншот перегонів (Victory Drones)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні пройшов перший офіційний онлайн-турнір "Fight & Flight. Патріотичні FPV-перегони" у симуляторі Ukrainian Fight Drone Simulator. Змагання зібрали понад 200 пілотів з усієї країни та започаткували нову українську FPV-дисципліну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів турніру — Drone Fight Group та Victory Drones.

Патріотичні FPV-перегони: як це було

1 серпня у симуляторі Ukrainian Fight Drone Simulator: Starter Edition відбувся перший офіційний український онлайн-турнір "Fight & Flight. Патріотичні FPV-перегони". Змагання об'єднали військових і цивільних пілотів дронів з усієї України та стали першим кроком до створення нової української FPV-дисципліни.

Із 208 зареєстрованих учасників понад 170 пілотів пройшли кваліфікацію, а в піковий момент одночасно на трасі перебували 175 учасників. Протягом дня вони виконали сотні спроб проходження траси на віртуальній локації острова Зміїний, борючись за вихід до фіналу.

В Україні вперше провели онлайн-змагання з FPV-перегонів: як це виглядало

Фото: скриншот перегонів (Victory Drones)

До фінального етапу вийшли 16 найкращих пілотів, які змагалися за олімпійською системою: чвертьфінали, півфінали та гранд-фінал визначили топ-3 переможців першого чемпіонату. Загалом організатори відзначили 24 переможців у різних номінаціях — призи отримали не лише найсильніші за результатами перегонів, а й учасники, яких визначив випадковий розіграш.

В Україні вперше провели онлайн-змагання з FPV-перегонів: як це виглядалоФото: переможці перегонів (Victory Drones)

Призовий фонд турніру перевищив 200 000 гривень та включав FPV-дрони, пульти керування, сертифікати, мерч і Steam-ключі від 8 українських партнерів. Фінал транслювався наживо та є доступним у записі на YouTube-каналі Victory Drones.

Читайте також: Литва планує налагодити випуск українських дронів, - міністр оборони

Наступний чемпіонат буде у вересні

Організатори вже працюють над розвитком проєкту. До наступного турніру планується запуск окремого сайту, де буде зібрана вся інформація про змагання: календар подій, рейтинги учасників, результати, партнери та новини.

Надалі Fight & Flight розвиватиметься як серія регулярних чемпіонатів із різними форматами випробувань — від класичних FPV-перегонів до турнірів на точність і швидкість проходження маршрутів та інших дисциплін, що перевірятимуть майстерність пілотів.

Наступний турнір Fight & Flight попередньо запланований на 5 вересня 2026

РБК-Україна також розповідало, як в Україні готують операторів дронів і яка роль виробників у цьому процесі.

Крім того, читайте про те, як ЗСУ задіюють тренажери для навчання операторів дронів та чому зростає їхня роль на фронті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Дрони
Новини
Дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (відео)
Дрони ГУР знищили російський "Панцирь-С1" та військовий кран у Криму (відео)
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом