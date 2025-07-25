В Украине впервые оштрафовали крупный Telegram-канал за нелегальную рекламу казино

Ограничение азартных игр в Украине и запрет на рекламу

Напомним, в апреле прошлого года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению контроля за азартными играми в интернете. Одно из главных решений - запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю.

Верховная Рада приняла соответствующий закон о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и усилении контроля за онлайн-казино. Позже его подписал президент.

На замену КРАИЛ в Украине создали новое государственное агентство PlayCity. Теперь оно контролирует государственную политику в сфере азартных игр и лотерей.

Кроме того, Кабинет министров внес изменения в постановление "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", которые предусматривают запрет в Украине рекламы азартных игр и букмекерских контор.

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