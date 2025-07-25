В Україні вперше оштрафували великий Telegram-канал за нелегальну рекламу казино

Обмеження азартних ігор в Україні та заборона на рекламу

Нагадаємо, у квітні минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення контролю за азартними іграми в інтернеті. Одне з головних рішень - заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміту часу у грі на тиждень.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за онлайн-казино. Пізніше його підписав президент.

На заміну КРАІЛ в Україні створили нове державне агентство PlayCity. Тепер воно контролює державну політику у сфері азартних ігор та лотерей.

Окрім того, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", які передбачають заборону в Україні реклами азартних ігор та букмекерських контор.

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