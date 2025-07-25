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В Україні вперше оштрафували великий Telegram-канал за нелегальну рекламу казино

Фото: в Україні вперше оштрафували великий Telegram-канал за рекламу казино (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Державне агентство PlayCity оштрафувало Telegram-канал "Труха Україна" на 4,8 млн гривень за нелегальну рекламу казино.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

"Після моніторингу популярних Telegram-каналів виявили: "Труха Україна" системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат - штраф 4,8 млн грн для власника каналу", - йдеться в повідомленні.

Що виявили фахівці PlayCity:

  • систематичну незаконну рекламу азартних ігор;
  • відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами;
  • маніпулятивні фрази типу "виграла 2100 грн зі 100", "підписник забрав 17 тисяч" - що вводить в оману;
  • відсутність попередження про лудоманію;
  • рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

"Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх - і кожне порушення матиме наслідки", - наголосили в Мінцифри.

 

Обмеження азартних ігор в Україні та заборона на рекламу

Нагадаємо, у квітні минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення контролю за азартними іграми в інтернеті. Одне з головних рішень - заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміту часу у грі на тиждень.

Верховна Рада ухвалила відповідний закон про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) та посилення контролю за онлайн-казино. Пізніше його підписав президент.

На заміну КРАІЛ в Україні створили нове державне агентство PlayCity. Тепер воно контролює державну політику у сфері азартних ігор та лотерей.

Окрім того, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", які передбачають заборону в Україні реклами азартних ігор та букмекерських контор.

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