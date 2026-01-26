ua en ru
В Украине "уперлись в потолок" с протезированием: министр назвал ключевые проблемы системы

Украина, Понедельник 26 января 2026 10:37
UA EN RU
В Украине "уперлись в потолок" с протезированием: министр назвал ключевые проблемы системы Иллюстративное фото: в Украине наблюдаются проблемы с протезированием (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов

В Украине существуют серьезные системные проблемы в сфере протезирования, которые ограничивают возможности предоставления высокофункциональных протезов даже при наличии значительного финансирования.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр социальной политики Денис Улютин.

По его словам, протезирование является "отдельной большой дискуссией", во время которой государство идентифицировало по меньшей мере четыре ключевые проблемы. Речь идет о маршруте пациента, системе обучения специалистов, формировании стоимости протезов, а также реабилитации и дальнейшей поддержке человека после установки протеза.

Министр подчеркнул, что каждый из этих элементов требует четких и скоординированных решений, поскольку на протезирование и вспомогательные средства реабилитации выделяются значительные средства. В 2026 году бюджет на эти нужды составляет около 10 млрд гривен.

В то же время, по словам Улютина, система фактически достигла предела своих возможностей. Сейчас в Украине могут обеспечить примерно 11 тысяч высокофункциональных протезирований в год, и увеличить эту цифру невозможно без глубокой реформы.

"Мы уперлись в потолок, и выше оттолкнуться не можем, потому что сама система этого не позволяет", - отметил министр.

Для решения проблем Министерство социальной политики совместно с Минздравом создало рабочую группу, которая наработала дорожную карту по модернизации системы протезирования. К обсуждению привлекли всех ключевых стейкхолдеров, а утверждение плана реформ ожидается в ближайшее время.

Напомним, в Украине запустили онлайн-платформу для информирования о протезировании. Там можно найти всю актуальную информацию о государственной программе протезирования.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин упростил процедуру получения протезов для участников боевых действий с ампутациями конечностей. Нововведения предусматривают расширение возможностей обеспечения высокофункциональными протезами.

