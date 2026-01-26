В Украине "уперлись в потолок" с протезированием: министр назвал ключевые проблемы системы

В Украине существуют серьезные системные проблемы в сфере протезирования, которые ограничивают возможности предоставления высокофункциональных протезов даже при наличии значительного финансирования.

По его словам, протезирование является "отдельной большой дискуссией", во время которой государство идентифицировало по меньшей мере четыре ключевые проблемы. Речь идет о маршруте пациента, системе обучения специалистов, формировании стоимости протезов, а также реабилитации и дальнейшей поддержке человека после установки протеза.

Министр подчеркнул, что каждый из этих элементов требует четких и скоординированных решений, поскольку на протезирование и вспомогательные средства реабилитации выделяются значительные средства. В 2026 году бюджет на эти нужды составляет около 10 млрд гривен.

В то же время, по словам Улютина, система фактически достигла предела своих возможностей. Сейчас в Украине могут обеспечить примерно 11 тысяч высокофункциональных протезирований в год, и увеличить эту цифру невозможно без глубокой реформы.

"Мы уперлись в потолок, и выше оттолкнуться не можем, потому что сама система этого не позволяет", - отметил министр.

Для решения проблем Министерство социальной политики совместно с Минздравом создало рабочую группу, которая наработала дорожную карту по модернизации системы протезирования. К обсуждению привлекли всех ключевых стейкхолдеров, а утверждение плана реформ ожидается в ближайшее время.