Украинским военным упростили получение протезов: что изменилось

Кабинет министров Украины упростил порядок получения протезов. Это касается участников боевых действий с ампутациями рук или ног.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства социально политики.

Сообщается, что для военных расширили возможности получения высокофункциональных протезов.

В частности, участники боевых действий смогут получить такой протез без первичного протезирования, если это рекомендовано мультидисциплинарной реабилитационной командой (МДРК). А также во всех случаях высокой ампутации конечности или двойной ампутации.

Высокофункциональный протез сочетает современные технологии и инновационные материалы. Все это позволяет восстановить базовые функции, а также выполнять сложные движения. Раньше такой протез можно было только через 12 месяцев после первичного протезирования.

Среди нововведений:

сокращен срок эксплуатации протеза при первичном протезировании, а также для военных, которые возвращаются на службу, - до 3 лет

вдвое увеличен норматив обеспечения военных вкладышами для культей рук и ног

сокращен перечень документов, которые протезно-ортопедические предприятия подают в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью по обеспечению военных высокофункциональным протезом

Дополнительными изменениями повышена предельная стоимость таких протезов для участников боевых действий. В зависимости от уровня ампутация предельная цена протеза руки достигает 4,3 млн гривен, протеза ноги - 3,8 млн гривен.

Кроме того, расширяется доступ к обеспечению протезами повышенной функциональности. В перечень добавили: