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В Украине появилась онлайн-платформа, на которой собрали всю информацию о протезировании

Четверг 09 января 2025 20:02
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В Украине появилась онлайн-платформа, на которой собрали всю информацию о протезировании Фото: Протезирование военных в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине запустили онлайн-платформу для информирования о протезировании. Здесь можно будет найти всю актуальную информацию о государственной программе протезирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Министерство социальной политики Украины совместно с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью объявили о запуске онлайн-платформы protez.msp.gov.ua. Благодаря этой программе украинцы могут бесплатно получить высококачественные протезы, вспомогательные средства реабилитации, а также услуги по их ремонту, замене и обслуживанию. Платформа помогает понять весь процесс - от подачи заявления до получения необходимого изделия.

Основные возможности платформы:

  • информация о видах средств реабилитации и процедуре их получения
  • пошаговая инструкция по компенсации за самостоятельно приобретенные изделия
  • сведения о ремонте и обслуживании протезов

"В прошлом году почти 11,5 тысяч украинцев получили протезы, а еще 4,5 тысячи - компенсации за приобретенные средства реабилитации. Платформа станет полезным инструментом для тех, кто нуждается в поддержке, и поможет быстрее получить необходимую помощь", - отмечает министр социальной политики Оксана Жолнович.

В ведомстве обещают, что ресурс будет постоянно обновляться в соответствии с изменениями в программе и новых запросов пользователей.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин упростил процедуру получения протезов для участников боевых действий с ампутациями конечностей. Нововведения предусматривают расширение возможностей обеспечения высокофункциональными протезами. В частности, военные смогут получить такой протез без этапа первичного протезирования, если это рекомендовано мультидисциплинарной реабилитационной командой (МДРК) или в случаях высоких ампутаций или двойной ампутации.

Также мы писали, как работает программа и где выбрать больницу для реабилитации и бесплатного протезирования.

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