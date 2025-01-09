В Украине появилась онлайн-платформа, на которой собрали всю информацию о протезировании

В Украине запустили онлайн-платформу для информирования о протезировании. Здесь можно будет найти всю актуальную информацию о государственной программе протезирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

Министерство социальной политики Украины совместно с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью объявили о запуске онлайн-платформы protez.msp.gov.ua. Благодаря этой программе украинцы могут бесплатно получить высококачественные протезы, вспомогательные средства реабилитации, а также услуги по их ремонту, замене и обслуживанию. Платформа помогает понять весь процесс - от подачи заявления до получения необходимого изделия.

Основные возможности платформы:

информация о видах средств реабилитации и процедуре их получения

пошаговая инструкция по компенсации за самостоятельно приобретенные изделия

сведения о ремонте и обслуживании протезов

"В прошлом году почти 11,5 тысяч украинцев получили протезы, а еще 4,5 тысячи - компенсации за приобретенные средства реабилитации. Платформа станет полезным инструментом для тех, кто нуждается в поддержке, и поможет быстрее получить необходимую помощь", - отмечает министр социальной политики Оксана Жолнович.

В ведомстве обещают, что ресурс будет постоянно обновляться в соответствии с изменениями в программе и новых запросов пользователей.