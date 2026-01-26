В Україні "вперлися в стелю" з протезуванням: міністр назвав ключові проблеми системи
В Україні існують серйозні системні проблеми у сфері протезування, які обмежують можливості надання високофункціональних протезів навіть за наявності значного фінансування.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр соціальної політики Денис Улютін.
За його словами, протезування є "окремою великою дискусією", під час якої держава ідентифікувала щонайменше чотири ключові проблеми. Йдеться про маршрут пацієнта, систему навчання фахівців, формування вартості протезів, а також реабілітацію та подальшу підтримку людини після встановлення протеза.
Міністр наголосив, що кожен із цих елементів потребує чітких і скоординованих рішень, оскільки на протезування та допоміжні засоби реабілітації виділяються значні кошти. У 2026 році бюджет на ці потреби становить близько 10 млрд гривень.
Водночас, за словами Улютіна, система фактично досягла межі своїх можливостей. Наразі в Україні можуть забезпечити приблизно 11 тисяч високофункціональних протезувань на рік, і збільшити цю цифру неможливо без глибокої реформи.
"Ми вперлися в стелю, і вище відштовхнутися не можемо, тому що сама система цього не дозволяє", - зазначив міністр.
Для вирішення проблем Міністерство соціальної політики спільно з МОЗ створило робочу групу, яка напрацювала дорожню карту з модернізації системи протезування. До обговорення залучили всіх ключових стейкхолдерів, а затвердження плану реформ очікується найближчим часом.
Нагадаємо, в Україні запустили онлайн-платформу для інформування про протезування. Там можна знайти усю актуальну інформацію про державну програму протезування.
Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін спростив процедуру отримання протезів для учасників бойових дій із ампутаціями кінцівок. Нововведення передбачають розширення можливостей забезпечення високофункціональними протезами.