В Україні "вперлися в стелю" з протезуванням: міністр назвав ключові проблеми системи

В Україні існують серйозні системні проблеми у сфері протезування, які обмежують можливості надання високофункціональних протезів навіть за наявності значного фінансування.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр соціальної політики Денис Улютін.

За його словами, протезування є "окремою великою дискусією", під час якої держава ідентифікувала щонайменше чотири ключові проблеми. Йдеться про маршрут пацієнта, систему навчання фахівців, формування вартості протезів, а також реабілітацію та подальшу підтримку людини після встановлення протеза.

Міністр наголосив, що кожен із цих елементів потребує чітких і скоординованих рішень, оскільки на протезування та допоміжні засоби реабілітації виділяються значні кошти. У 2026 році бюджет на ці потреби становить близько 10 млрд гривень.

Водночас, за словами Улютіна, система фактично досягла межі своїх можливостей. Наразі в Україні можуть забезпечити приблизно 11 тисяч високофункціональних протезувань на рік, і збільшити цю цифру неможливо без глибокої реформи.

"Ми вперлися в стелю, і вище відштовхнутися не можемо, тому що сама система цього не дозволяє", - зазначив міністр.

Для вирішення проблем Міністерство соціальної політики спільно з МОЗ створило робочу групу, яка напрацювала дорожню карту з модернізації системи протезування. До обговорення залучили всіх ключових стейкхолдерів, а затвердження плану реформ очікується найближчим часом.