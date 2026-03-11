Украине не хватит заграничных участков для выборов после войны: МИД предлагает решение

"Согласно нынешней законодательной рамки при зарубежных дипломатических учреждениях на постоянной основе образованы 104 избирательных участка. Мы понимаем, что это количество зарубежных избирательных участков является объективно недостаточным для обеспечения участия в первых послевоенных выборах тех миллионов наших граждан, которые за рубежом", - признал Карасевич.

Поэтому в МИД предлагают расширить сеть участков путем создания новых по решению Центральной избирательной комиссии на основании представления министерства.

В то же время чиновник отметил, что в некоторых странах может не хватать помещений для размещения новых участков. Поэтому предлагается разрешить использовать временные сооружения.

"Проектом предлагается предусмотреть возможность принятия решений руководителями дипломатических учреждений по привлечению временных сооружений для организации работы участковых избирательных комиссий - как при дополнительных избирательных участках, так и при постоянных зарубежных избирательных участках", - добавил он.

Сколько украинцев сейчас находятся за границей

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что до начала избирательного процесса МИД должен определить объем финансирования, необходимый для организации голосования за рубежом.

Она отметила, что на консульском учете находятся почти 383 908 избирателей, однако фактически за рубежом могут проживать от 5 до 8 млн украинцев.

Кондратюк привела пример Польши, где, по данным Центральной избирательной комиссии, находится около 906 тысяч украинских избирателей.

"Мы понимаем, потребность в дополнительных участках, если эти все граждане примут участие в выборах, это будет где-то 180 дополнительных участков, которые надо где-то взять. И это нужно с польской стороной проговорить", - добавила заместитель председателя ВР.

Даже если проголосуют около 500 тысяч украинцев, по словам Кондратюк, придется обустраивать более сотни новых участков.

В МИД также допускают возможность использования избирательных ящиков, предоставленных иностранными государствами, при условии их пломбирования в соответствии с украинским законодательством.