В Украине вынесли приговор 15 оккупантам, которые пытали людей в Ягодном под Черниговом

Детали дела

В начале марта 2022 года военные ВС РФ, находясь в оккупированном селе Ягодное Черниговского района, лишили свободы и насильно удерживали в подвале Ягоднянской школы в качестве "живого щита" 368 человек, среди которых 69 несовершеннолетних.

Таким образом, местные жители использовались для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины.

Из-за нечеловеческих условий содержания и неоказания необходимой медицинской помощи в "подвале смерти" умерло 10 гражданских лиц.

Приговор оккупантам

Суд признал виновными 15 российских военных в нарушении законов и обычаев войны, совершенных группой лиц.

Фото: Оккупанты (facebook.com/pgo.gov.ua)

Каждый из них приговорен к 12 годам лишения свободы.

Преступления войск РФ в Ягодном

Напомним, что село Ягодное в Черниговской области около месяца находилось под российской оккупацией, и было освобождено украинскими военными 30 марта 2022 года.

В этом населенном пункте через несколько дней после оккупации войска РФ обустроили свой штаб в местной школе, а в подвал согнали более 300 человек, среди которых были и дети.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Черниговской области. Он приехал в Ягодное, жителей которого россияне во время оккупации держали в подвале.

В сентябре государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время своего визита в Украину посетил село Ягодное Черниговской области.