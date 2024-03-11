RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине вынесли приговор 15 оккупантам, которые пытали людей в Ягодном под Черниговом

Архивное фото: В Украине вынесли приговор 15 оккупантам, которые пытали людей в Ягодном под Черниговом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Суд приговорил 15 оккупантов к тюремному заключению за пытки людей в селе Ягодное Черниговской области. Россияне удерживали людей как "живой щит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

В начале марта 2022 года военные ВС РФ, находясь в оккупированном селе Ягодное Черниговского района, лишили свободы и насильно удерживали в подвале Ягоднянской школы в качестве "живого щита" 368 человек, среди которых 69 несовершеннолетних.

Таким образом, местные жители использовались для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины.

Из-за нечеловеческих условий содержания и неоказания необходимой медицинской помощи в "подвале смерти" умерло 10 гражданских лиц.

Приговор оккупантам

Суд признал виновными 15 российских военных в нарушении законов и обычаев войны, совершенных группой лиц.

Фото: Оккупанты (facebook.com/pgo.gov.ua)

Каждый из них приговорен к 12 годам лишения свободы.

Преступления войск РФ в Ягодном

Напомним, что село Ягодное в Черниговской области около месяца находилось под российской оккупацией, и было освобождено украинскими военными 30 марта 2022 года.

В этом населенном пункте через несколько дней после оккупации войска РФ обустроили свой штаб в местной школе, а в подвал согнали более 300 человек, среди которых были и дети.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Черниговской области. Он приехал в Ягодное, жителей которого россияне во время оккупации держали в подвале.

В сентябре государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время своего визита в Украину посетил село Ягодное Черниговской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧерниговская областьСудВойна в Украине