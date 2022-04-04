Під Черніговом звільнили Количівку, Ягідне, Іванівку. ЗСУ показали розбиту техніку ворога

У Чернігівській області українські військові звільнили ще кілька населених пунктів. На території йде зачистка, місцевим жителям завозять гуманітарну допомогу,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування "Північ".

"Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали", - розповіли в ОК "Північ".

"Наразі населені пункти звільнені від рашистської навали. Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Так, від ворога звільнили Количівку, Ягідне та Іванівку.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ біля Чернігова звільнили ще низку населених пунктів, розбивши і захопивши за пару днів понад 50 одиниць техніки російських окупантів.

Також ми писали, що біля Чернігова затримали громадянина РФ, який коригував вогонь для російських загарбників.

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