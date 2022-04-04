Під Черніговом звільнили Количівку, Ягідне, Іванівку. ЗСУ показали розбиту техніку ворога
У Чернігівській області українські військові звільнили ще кілька населених пунктів. На території йде зачистка, місцевим жителям завозять гуманітарну допомогу,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування "Північ".
Так, від ворога звільнили Количівку, Ягідне та Іванівку.
"Наразі населені пункти звільнені від рашистської навали. Територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Бійці ЗСУ також показали фото розбитої техніки російських окупантів.
"Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали", - розповіли в ОК "Північ".
Розбита ворожа військова техніка в Чернігівській області (фото: В'ячеслав Скоряк, Іван Ващенко / facebook.com/kommander.nord)
Раніше повідомлялося, що ЗСУ біля Чернігова звільнили ще низку населених пунктів, розбивши і захопивши за пару днів понад 50 одиниць техніки російських окупантів.
Також ми писали, що біля Чернігова затримали громадянина РФ, який коригував вогонь для російських загарбників.
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