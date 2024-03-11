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В Україні винесли вирок 15 окупантам, які катували людей у Ягідному під Черніговом

Архівне фото: В Україні винесли вирок 15 окупантам, які катували людей у Ягідному під Черніговом (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Суд засудив 15 окупантів до тюремного ув'язнення за катування людей у селі Ягідне Чернігівської області. Росіяни утримували людей як "живий щит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

На початку березня 2022 року військові ЗС РФ, перебуваючи в окупованому селі Ягідне Чернігівського району, позбавили волі та насильно утримували в підвалі Ягіднянської школи як "живий щит" 368 осіб, серед яких 69 неповнолітніх.

Таким чином, місцеві жителі використовувалися для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних сил України.

Через нелюдські умови утримання та ненадання необхідної медичної допомоги в "підвалі смерті" померло 10 цивільних осіб.

Вирок окупантам

Суд визнав винними 15 російських військових у порушенні законів і звичаїв війни, вчинених групою осіб.

Фото: Окупанти (facebook.com/pgo.gov.ua)

Кожного з них засуджено до 12 років позбавлення волі.

Злочини військ РФ у Ягідному

Нагадаємо, що село Ягідне на Чернігівщині близько місяця знаходилося під російською окупацією, і було звільнене українськими військовими 30 березня 2022 року.

У цьому населеному пункті за кілька днів після окупації війська РФ облаштували свій штаб у місцевій школі, а в підвал зігнали понад 300 осіб, серед яких були й діти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський був із робочим візитом у Чернігівській області. Він приїхав до Ягідного, жителів якого росіяни під час окупації тримали у підвалі.

У вересні державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час свого візиту в Україну відвідав село Ягідне Чернігівської області.

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