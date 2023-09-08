Блинкен посетил школу в Ягодном, где российские оккупанты пытали людей, - CNN

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе своего визита в Украину посетил село Ягодное Черниговской области, где российские оккупанты в марте 2022 года удерживали в подвале школы в качестве "живого щита" 368 человек, и где они подвергались пыткам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Топ-политик США во вторник лично осмотрел место этой пыточной, а также пообщался с местным жителем, пережившим ужасы плена россиян.

"Главный дипломат США посетил школу в Ягодном, примерно в двух часах езды к северу от Киева, где российские солдаты заключали в тюрьму украинских жителей, пытали их и позволяли многим умереть", - говорится в публикации.

Валерий Полгуй рассказал главному дипломату Штатов, как военные РФ почти месяц держали в сырой маленькой комнате в подвале 127 человек. Он отметил, что в этой комнате погибли десять мирных жителей, и захватчики заставили людей выносить тела "выше голов детей".

Рассказывая Блинкену о пережитом, мужчина также сообщил, что если человек умирал до полудня, россияне "разрешали вынести тело из помещения".

"Если бы человек умер днем, вечером, то тело не выпустили бы", - сказал Полгуй.

По его словам, всех, кроме пожилых людей, заставляли стоять или сидеть, но при этом они не могли лечь, потому что комната была очень тесной. Самому младшему ребенку, находившемуся там, было полтора месяца.

Украинские пленные упрашивали российских захватчиков дать детям подышать воздухом, и "дети начинали падать в обморок", на что солдаты РФ отвечали: "Чего вы хотели? Это война".

"Даже когда они умоляли, чтобы кто-то был на грани смерти, они говорили: "Хорошо, пусть он или она умрет", - вспоминает мужчина.

Он также рассказал, что сначала в комнатах в подвале было очень холодно, но, когда помещения наполнились украинскими пленниками - "не хватало воздуха, чтобы дышать".

"Первые были пожилые люди - они начали терять рассудок. А потом они умерли", - рассказал он.

Когда оккупанты в конце концов разрешили матерям выводить своих детей на улицу подышать, дети "даже не открывали глаз, потому что они так привыкли к темноте", добавил он.

"Это всего лишь одно здание в одном селе в одном населенном пункте Украины, и это история, которую мы видели снова и снова", - сказал Блинкен после осмотра школы.

Преступления войск РФ в Ягодном

Напомним, что село Ягодное Черниговской области около месяца находилось под российской оккупацией и было освобождено украинскими военными 30 марта 2022 года.

В этом населенном пункте через несколько дней после оккупации войска РФ обустроили свой штаб в местной школе, а в подвал согнали более 300 человек, среди которых были и дети.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский был с рабочим визитом в Черниговской области. Он приехал в Ягодное, жителей которого россияне во время оккупации держали в подвале.

В начале апреля 2023 года прокуроры Черниговской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 15 российских военнослужащих. Их подозревают в жестоком обращении с людьми в Ягодном.