В Украине раскрыли международную схему контрабанды наркотиков в посылках с продуктами: детали

В Украине раскрыли международную схему контрабанды каннабиса. Наркотики пересылали из США в посылках с продуктами питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

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Как "работала" международная схема контрабанды наркотиков

Правоохранители рассказали, что 28-летний киевлянин организовал:

схему контрабанды наркотиков

разветвленную сеть оптовых интернет-наркошопов на территории Украины

"Именно он, находясь в Америке, наладил поставки шишек каннабиса. "Товар" тщательно прятался в пищевые продукты и отправлялся через международного почтового оператора", - объяснили в полиции.

Уточняется, что посылки с кофе, печеньем, бакалеей и т.п. дельцы получали из США на имена подконтрольных лиц. Одна коробка с продуктами могла содержать от 3 до 5 кг наркотика.

Коробки, которые проверяли правоохранители в рамках дела (фото: npu.gov.ua)

Отмечается, что в Киеве участник группировки:

забирал пакеты

передавал их курьеру (который доставлял их в офис доверенного лица организатора)

"И тот уже занимался оптовыми отправками", - добавили в пресс-службе полиции.

Для того чтобы охватить как можно большую территорию сбыта, доверенное лицо привлекло знакомого из Кременчуга.

Его группа - жена и три друга - отвечала за сбыт наркотиков на территории Полтавской и смежных областей.

Нелегальные "продукты" (фото: npu.gov.ua)

Оптовые партии поступали к ним по почте и в дальнейшем сбывались в розницу:

или через онлайн-наркошоп (в Telegram)

или "из рук в руки"

"Хранили и фасовали наркотики в помещениях, принадлежавших лидеру и одному из участников преступной группы. Кроме этого наладили функционирование нарколаборатории и продажа ТГК жидкости (концентрированный продукт из конопли)", - сообщили в полиции.

Найденные правоохранителями наркотики (фото: npu.gov.ua)

Уточняется, что клиенты, заказывавшие каннабис через интернет-магазин, присылали квитанции об оплате и получали вместо этого: адрес, фото и геолокацию места "закладки".

В случае отправки заказа в другой город получали информацию о номере почтовой отправки.

"Все переводы средств за поставки и продажу наркотиков проводились на электронные кошельки, которые впоследствии переводили на банковские счета. Преступную прибыль распределяли между всеми фигурантами, вкладывали в развитие "бизнеса" и на собственные нужды", - рассказали в полиции.

Найденные у злоумышленников деньги (фото: npu.gov.ua)

Что выявили правоохранители в рамках оперативных мероприятий

В рамках проведения оперативных мероприятий правоохранители задокументировали многочисленные факты контрабанды каннабиса. В целом речь идет о 57 кг наркотиков более чем на 23 миллиона гривен.

Контрабандный каннабис в банках (фото: npu.gov.ua)

Для блокирования международного наркотрафика и разветвленной сети сбыта оперативники управления стратегических расследований в Полтавской области, а также следователи следственного управления областной полиции провели совместную со Службой безопасности Украины спецоперацию.

При силовой поддержке бойцов полиции особого назначения были задержаны восемь участников двух преступных групп:

пятеро - в Кременчуге

трое в - Киеве

Задержание одного из фигурантов дела (фото: npu.gov.ua)

Уточняется, что по результатам проведения 45 обысков на территории Полтавской и Киевской областей правоохранители изъяли:

свыше 23 кг каннабиса на 9 000 000 гривен

автомобили

драгоценные часы

оружие

боеприпасы

телефоны

черновые записи ("хозяйственную документацию")

наличные в разной валюте на общую сумму свыше 29,4 миллиона гривен

Изъятые наличные в разной валюте (фото: npu.gov.ua)

Какое наказание грозит задержанным фигурантам дела

В полиции рассказали, что всем задержанным фигурантам дела следователи сообщили о подозрении.

В зависимости от роли участников организованных преступных групп, их действия квалифицированы:

по части 3 статьи 305 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотических средств)

по части 2 статьи 306 УКУ (Использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств)

по частям 2 и 3 статьи 27, части 3 статьи 307 УКУ (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств)

по части 2 статьи 317 УКУ (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств)

Сообщения о подозрении одному из фигурантов дела (фото: npu.gov.ua)

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Им может грозить до 15 лет заключения с конфискацией имущества", - подчеркнули правоохранители.

Уточняется, что мероприятия по разоблачению и документированию проводились совместно с работниками Департамента по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы и Львовской таможни.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Полтавская областная прокуратура.