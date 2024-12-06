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СБУ задержала члена международного наркосиндиката: Интерпол разыскивал его 6 лет

Украина, Пятница 06 декабря 2024 15:44
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СБУ задержала члена международного наркосиндиката: Интерпол разыскивал его 6 лет Фото: СБУ задержала члена международного наркосиндиката (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

В Украине задержан участник международного наркосиндиката. Мужчина находился в розыске Интерпола шесть лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Контрразведка Службы безопасности установила местонахождение и задержала во Львовской области участника международного наркосиндиката.

"Злоумышленник 6 лет находился в розыске по линии Интерпола. В частности, он был участником организованной преступной группировки, занимавшейся контрабандой и сбытом наркотиков и психотропов на территории Евросоюза", - сообщили в СБУ.

СБУ задержала члена международного наркосиндиката: Интерпол разыскивал его 6 лет

За доли службы, задержан гражданин соседней страны ЕС и во избежание уголовной ответственности он прибыл в Украину, где надеялся скрыться от правосудия.

Впрочем, СБУ провела многоэтапную спецоперацию и сорвала преступные планы фигуранта.

Задержанный находится под стражей до решения вопроса экстрадиции. Между тем, проводятся мероприятия по дальнейшей передаче иностранца в страну происхождения, которая объявила его в международный розыск.

Напомним, что ранее в этом году Служба безопасности Украины сообщила, что в Украине сожгли более 1 тонны героина, который еще в январе 2021 года был конфискован у контрабандистов.

Мы также писали, что летом этого года пограничники разоблачили гражданина Венгрии, пытавшегося ввезти в Украину целый набор наркотиков. Он прятал запретные вещества по всему салону авто.

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