В Україні відреагували на переобрання Джонсона спікером Палати представників США
Сьогодні в США Майка Джонсона переобрали на посаду спікером Палати представників США. Україна розраховує на продовження плідної співпраці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.
Стефанчук привітав Джонсона із переобранням на посаду спікера Палати представників Конгресу США 119 скликання.
"Радію продовженню нашої плідної співпраці, підкріпленої щирою повагою і дружбою", - додав він.
Водночас голова Верховної Ради України висловив переконаність в тому, що успішна взаємодія на благо обох країн, як і злагоджені, сміливі та відповідальні кроки, допоможуть повернути в Україну такий очікуваний справедливий мир.
Нагадаємо, що у США сьогодні пройшло голосування на обрання спікера Палати представників. Для Джонсона критично важливою була повна підтримка його кандидатури з боку республіканців. Він мав в запасі лише один голос, що міг би утриматись під час голосування.
Спочатку кандидатуру Джонсона підтримали лише 216 членів Палати представників. Троє республіканців віддали свої голоси за інших кандидатів, а ще п'ятеро утримались від голосування. Але Джонсон мав час та можливість переконати їх змінити свій вибір, якою він скористався.
В результаті голосування Джонсон набрав 218 необхідних голосів конгресменів, щоб стати спікером Палати представників США.
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