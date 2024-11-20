В Украине возобновило работу посольство США

В заявлении посольства США в Киеве отмечается, что оно временно изменило режим своей работы 20 ноября "из-за сообщения о высокой вероятности воздушной атаки".

В настоящее время американское посольство "остается открытым и продолжает работать".

Также в учреждении призвали всех граждан США соблюдать инструкции местных властей в случае объявления воздушной тревоги, и "немедленно искать укрытие после получения соответствующего предупреждения".

Временная приостановка работы посольства США в Украине

Ранее сообщалось, что в среду, 20 ноября, посольство США в Украине сообщило о приостановке своей работы в связи с возможностью российской массированной воздушной атаки.

Позже источник РБК-Украина в американском посольстве отметил, что приостановка работы учреждения в Киеве связана с угрозой именно комбинированной атаки, а не ядерной риторикой России.

Кстати, кроме американского посольства, о временном закрытии своих учреждений в Киеве также объявили Испания, Италия и Греция. И тоже объяснили это угрозой российских атак.

Это происходило на фоне распространения в сети слухов о якобы планах РФ нанести "особо массированный" удар по Украине 20 ноября. Такие сообщения в интернете, будто бы от украинской военной разведки, опровергло Главное управление разведки Минобороны Украины.

Добавим, в вечернем обращении президент Владимир Зеленский отреагировал на распространение в Украине сообщений об угрозе серьезной атаки со стороны оккупантов. Глава государства подчеркнул, что такие панические сообщения только помогают стране-агрессору России.

Кроме того, МИД Украины осудило закрытие иностранных посольств в Киеве. Во внешнеполитическом ведомстве высказались об "информационном нагнетании".

Уже вечером спикер Государственного департамента Штатов Мэтью Миллер заявил, что посольство США в Украине, вероятно, уже завтра, 21 ноября, возобновит работу. Американский чиновник добавил, что сотрудники дипломатического представительства вернутся на рабочие места.