В Украине открыто 17 дел против ТЦК из-за силовой мобилизации, - Сухопутные войска

В Украине открыто 17 уголовных дел в отношении злоупотребления властью и применения силы во время мобилизации. 136 офицеров и 325 военных из числа рядового и сержантского состава заменены и отправлены в зону боевых действий.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал временно исполняющий обязанности командующего Сухопутных войск Александр Грузевич во время заседания временной следственной комиссии по нарушению закона во время мобилизации.

"17 возбуждено уголовных дел, когда они завершатся, то по результатам уголовных дел будут привлечены к ответственности. 17 уголовных дел есть. Это я говорю о злоупотреблении властью, я не говорю о взятках. По всем случаям, которые подтверждены, в пределах наших полномочий, как правило или сняты с должностей, или отправлены в войска", - сказал Грузевич.

По его словам, на сегодня 136 офицеров заменены и отправлены в зону боевых действий.

"Сейчас идет процесс замены других должностных лиц. 325 военнослужащих из числа рядового и сержантского состава уже тоже отправлены в войска", - добавил и.о. командующего Сухопутных войск.