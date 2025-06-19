В Україні відкрито 17 справ проти ТЦК через силову мобілізацію, - Сухопутні війська

В Україні відкрито 17 кримінальних справ стосовно зловживання владою і застосування сили під час мобілізації. 136 офіцерів та 325 військових з числа рядового та сержантського складу замінено та відправлено до зони бойових дій.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки командувача Сухопутних військ Олександр Грузевич під час засідання тимчасової слідчої комісії щодо порушення закону під час мобілізації.

"17 порушено кримінальних справ, коли вони завершаться, то за результатами кримінальних справ будуть притягнуті до відповідальності. 17 кримінальних справ є. Це я говорю про зловживання владою, я не кажу про хабарі. По всіх випадках, які підтверджені, в межах наших повноважень, як правило або зняті з посад, або відправлені до війська", - сказав Грузевич.

За його словами, на сьогодні 136 офіцерів замінені та відправлені до зони бойових дій.

"Зараз йде процес заміни інших посадових осіб. 325 військовослужбовців з числа рядового та сержантського складу вже теж відправлені до війська", - додав в.о. командувача Сухопутних військ.