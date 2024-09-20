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Экс-командир воинской части с сообщницей украли 140 млн гривен: разоблачена схема

Полтава, Пятница 20 сентября 2024 12:58
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Экс-командир воинской части с сообщницей украли 140 млн гривен: разоблачена схема Фото: разоблачен бывший командир воинской части (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили еще одну мошенническую схему в армии. Подозрения получили бывший командир воинской части восточного региона и его сообщница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, с января по март 2023 подозреваемые, используя свое служебное положение, по корыстным мотивам действовали для незаконного обогащения предприятия за счет бюджетных средств.

Женщина поставляла военное обмундирование, не отвечавшее требованиям, его невозможно было использовать по назначению. Командир части, небрежно отнесшись к исполнению своих служебных обязанностей, принял этот товар по расходным накладным.

Сумма ущерба государству составляет почти 140 млн гривен.

В ходе обысков у фигурантов нашли 20 700 долларов, 7 100 евро, 231 тысячу гривен, мобильные телефоны, записные книжки и документацию.

Экс-командиру объявили подозрение за халатное отношение к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины), экс-директору ООО - мошенничество (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Фото: разоблачен бывший командир воинской части (gp.gov.ua)

Коррупция в армии

Напомним, еще в начале 2023 года в Украине разразился скандал о закупке продовольствия для военных по значительно завышенным ценам. Кроме того, были разоблачены схемы о закупке бронежилетов, топлива и других товаров по ценам, выше средних.

На фоне этого тогдашний глава Минобороны Алексей Резников и его заместители ушли в отставку.

Недавно ГБР объявило подозрение бывшему руководителю Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны. По данным источников РБК-Украина, речь идет о Богдане Хмельницком. Его действия нанесли ущерб государству на 1,2 млрд гривен.

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Вооруженные силы Украины ГБР Мошенническая схема
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