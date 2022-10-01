В Украине открыли производство из-за похищения оккупантами директора ЗАЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"30 сентября 2022 около 16:00 военнослужащие государства-агрессора совершили похищение генерального директора Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

По данным следователей, россияне остановили его автомобиль по дороге от станции до оккупированного Энергодара и, применив силу, увезли его в неизвестном направлении. По состоянию на данный момент информация о его местонахождении отсутствует.

СБУ расследует этот факт как нарушение законов и обычаев войны. За совершенное грозит до 12 лет лишения свободы.