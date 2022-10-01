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МАГАТЭ обратилось к России из-за похищения оккупантами директора ЗАЭС

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Цюрих, Суббота 01 октября 2022 14:06
МАГАТЭ обратилось к России из-за похищения оккупантами директора ЗАЭС Фото: МАГАТЭ требует от РФ разъяснений о похищении гендиректора ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

МАГАТЭ ищет информацию о генеральном директоре Запорожского АЭС Игоре Мурашове, которого похитили оккупанты. Агентство направило запрос России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что не располагают четкими данными о нахождении и состоянии Мурашова.

"Мы связались с российскими властями и просим разъяснений", - отметил представитель МАГАТЭ.

Напомним, сегодня "Энергоатом" заявил, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российскими военными. Его с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Российская Федерация
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