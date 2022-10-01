МАГАТЭ обратилось к России из-за похищения оккупантами директора ЗАЭС

МАГАТЭ ищет информацию о генеральном директоре Запорожского АЭС Игоре Мурашове, которого похитили оккупанты. Агентство направило запрос России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что не располагают четкими данными о нахождении и состоянии Мурашова.

"Мы связались с российскими властями и просим разъяснений", - отметил представитель МАГАТЭ.