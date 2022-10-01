В Україні відкрили провадження через викрадення окупантами директора ЗАЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"30 вересня 2022 року близько 16:00 військовослужбовці держави-агресора здійснили викрадення генерального директора Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні.

За даними слідчих, росіяни зупинили його автомобіль дорогою від станції до окупованого Енергодара та, застосувавши силу, відвезли його в невідомому напрямку. Станом на зараз інформація про його місцеперебування відсутня.

СБУ розслідує цей факт, як порушення законів та звичаїв війни. За скоєне загрожує до 12 років позбавлення волі.