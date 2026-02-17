Ветеранам бесплатно будут лечить зависимости: как будет работать программа

Кабинет Министров Украины принял постановление о старте пилотного проекта, в рамках которого государство будет полностью финансировать медико-психологическую помощь ветеранам с зависимостями. Программа предусматривает комплексное сопровождение продолжительностью почти год.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.
Главное:
Новый проект призван помочь защитникам преодолеть психологические травмы войны, которые часто становятся причиной развития зависимостей. Программа сосредоточена не только на медикаментозном лечении, но и на социальной адаптации ветеранов и работе с их семьями.
Курс рассчитан на 340 дней и состоит из трех ключевых фаз:
К проекту могут присоединиться учреждения здравоохранения любой формы собственности, а также врачи-ФЛП, которые соответствуют требованиям по кадрам и инфраструктуре. Финансирование будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.
В случае нарушения процедуры оформления или обращения по вопросам, не относящимся к компетенции ведомства, офис откажет в рассмотрении жалобы.