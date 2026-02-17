Ветеранам безкоштовно лікуватимуть залежності: як працюватиме програма

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про старт пілотного проекту, в межах якого держава повністю фінансуватиме медико-психологічну допомогу ветеранам із залежностями. Програма передбачає комплексний супровід тривалістю майже рік.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство у справах ветеранів.
Головне:
Новий проект покликаний допомогти захисникам подолати психологічні травми війни, які часто стають причиною розвитку залежностей. Програма зосереджена не лише на медикаментозному лікуванні, а й на соціальній адаптації ветеранів та роботі з їхніми родинами.
Курс розрахований на 340 днів і складається з трьох ключових фаз:
До проекту можуть долучитися заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності, а також лікарі-ФОПи, які відповідають вимогам щодо кадрів та інфраструктури. Фінансування здійснюватиметься за кошти державного бюджету.
У разі порушення процедури оформлення або звернення з питань, що не належать до компетенції відомства, відомство відмовить у розгляді скарги.