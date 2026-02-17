UA

Ветеранам безкоштовно лікуватимуть залежності: як працюватиме програма

Держава запускає пілотний проект допомоги ветеранам у боротьбі із залежностями (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про старт пілотного проекту, в межах якого держава повністю фінансуватиме медико-психологічну допомогу ветеранам із залежностями. Програма передбачає комплексний супровід тривалістю майже рік.

Головне:

  • Уряд запускає мультидисциплінарну допомогу для ветеранів, що мають залежність від психоактивних речовин або алкоголю.
  • Програма включає медичну, психологічну, психіатричну та соціальну підтримку.
  • Реабілітація поділена на три етапи: стаціонар, амбулаторний період та тривалий супровід.
  • Витрати на лікування закладам (державним або приватним) відшкодовуватиме Мінветеранів.

Як відбуватиметься супровід

Новий проект покликаний допомогти захисникам подолати психологічні травми війни, які часто стають причиною розвитку залежностей. Програма зосереджена не лише на медикаментозному лікуванні, а й на соціальній адаптації ветеранів та роботі з їхніми родинами.

Курс розрахований на 340 днів і складається з трьох ключових фаз:

  • Стаціонар (30 днів): Інтенсивна робота в закладі, що включає індивідуальну та групову психотерапію, допомогу соцпрацівника, фізичну активність та фармакологічну підтримку.
  • Амбулаторний етап (30 днів): Перехідний період із щотижневими терапевтичними сесіями.
  • Тривалий супровід (280 днів): Етап закріплення результату через групову терапію раз на тиждень для запобігання рецидивам.

Хто може надавати послуги

До проекту можуть долучитися заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності, а також лікарі-ФОПи, які відповідають вимогам щодо кадрів та інфраструктури. Фінансування здійснюватиметься за кошти державного бюджету.

Читайте також про те, що нещодавно в Україні запрацював Офіс Військового омбудсмена. Ця структура стала ключовим інструментом захисту прав захисників, проте не кожне звернення підлягає розгляду.

У разі порушення процедури оформлення або звернення з питань, що не належать до компетенції відомства, відомство відмовить у розгляді скарги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ветеран