Украине удалось найти у партнеров дополнительные системы ПВО и ракеты, - МИД
Украине удалось найти у ряда партнеров дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты к ним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.
"Каждые преговоры с партнерами начинаются с продвижения, во-первых, решений, которые достигнуты президентом, во-вторых, нахождения необходимых ресурсов и нахождения необходимых решений", - сказал Тихий.
Он рассказал, что во время визита президента Владимира Зеленского в Британию в ходе переговоров с союзникам были достигнуты ряд новых решений по ПВО. И сейчас необходимо воплотить эти решения как можно скорее.
По словам спикера МИД, Украине удалось найти ряд дополнительных средств - как систем, так и перехватчиков - благодаря сотрудничеству с рядом стран.
Он уточнил, что на эти дополнительные средства нужны финансовые ресурсы, и Украина активно работает, чтобы найти их.
"Когда финализируем, то надеемся, что будет возможность быстро поставить эти средства - как системы, так и перехватчики", - добавил Тихий.
Кроме того, Украине удалось найти ряд ракет-перехватчиков, у которых через некоторое время закончится срок годности.
"Мы сейчас идем активные переговоры для того, чтобы их получить. После того, как выходит срок годности, их будут возвращать к производителю или утилизировать, и мы предлагаем передать их Украине", - пояснил спикер.
Дефицит ракет для Patriot
Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил об острой нехватке ракет для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T.
По его словам, в отдельных подразделениях запасы боеприпасов почти исчерпаны, а Украина нуждается в новых поставках от партнеров.
В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет политическую договоренность о приобретении дополнительных систем Patriot. Однако реализация соглашения затягивается из-за финансовых, юридических и технических вопросов.
27 мая Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу со срочным письмом из-за критического дефицита систем противовоздушной обороны на фоне усиления российских обстрелов.
В обращении глава государства подчеркнул, что нехватка средств ПВО создает серьезную угрозу для гражданского населения, поскольку Украина не имеет достаточно возможностей для перехвата баллистических ракет.
Между тем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ракеты-перехватчики PAC-2 и PAC-3 остаются одним из ключевых элементов защиты Украины от российских воздушных атак. По его словам, поставки этих боеприпасов из США продолжаются на постоянной основе.
В то же время Украина хочет производить Patriot вместе с партнерами. Отдельным направлением работы стали переговоры с США о получении лицензии на производство систем Patriot.