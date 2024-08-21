В Украине тревога за тревогой. Эксперт объяснил затяжное "кружение" российских "Шахедов"

Со вчерашнего вечера, с 23:00 и до утра длится атака дронов-камикадзе по Украине. "Шахеды" маневрировали от одной области в другую в хаотическом порядке. В большинстве регионов уже объявили отбой опасности, а Воздушные силы отчитались о результатах работы ПВО, однако еще одна вражеская цель продолжает кружиться в воздухе.

Об особенностях атаки, почему воздушная тревога в ряде областей длилась так долго и какова может быть цель в РФ - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Что известно об атаке

Всю ночь и утро большинство регионов страны находились под угрозой ударных БПЛА врага. В том числе и Киев, в сторону которого, по предварительной информации от КГВА, направлялось до десятка вражеских дронов, которые впоследствии были уничтожены еще на подступах к столице. Впоследствии в Киеве объявили и четвертую воздушную тревогу, уже связанную с угрозой баллистики.

В некоторых регионах мониторинговые группы уже даже зафиксировали новые рекорды по длительности тревог.

9 час 39 мин - Кировоградская область,

9 час 53 мин - Николаевская область,

11 ч 52 мин - Днепропетровская область (за исключением некоторых общин, находящихся в зоне поражения артиллерией).

В общем, сначала ночью дроны заходили с юга и севера. Они маневрировали и по центральным и регионам, а к утру добрались и к западу. Опасность объявляли из-за беспилотников в Ровенской области, также воздушная тревога звучала и на Волыни.

Позже в Воздушных силах отчитались, что по Украине РФ ночью выпустила 72 воздушные цели: 69 "Шахедов", две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 и одну Х-59/Х-69.

Последнюю силам ПВО удалось сбить, а также 50 дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в рамках Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

16 вражеских беспилотников было локационно потеряно - предположительно они упали под влиянием радиоэлектронных средств противодействия. Еще по одному "Шахеду" залетело в Беларусь и Белгородскую область РФ.

Более того, еще по состоянию на 11:15 один вражеский беспилотник находился в воздушном пространстве Черкасской области, а затем направился в Винницкую область.

Что может означать затяжное "кружение" дронов

Сказать наверняка, какой конкретно был замысел врага затруднительно, но с большой вероятностью такое кружение - это провоцирование работы нашей ПВО, считает военный эксперт Павел Нарожный.

"Чтобы где-то включили радар, или сработала какая-то пусковая установка, чтобы был удар чем-то мощным, например ракетой", - объясняет он в комментарии РБК-Украина.

Второй возможный вариант, по мнению эксперта, это то, что на этих "Шахедах" может стоять оборудование, которое собирает информацию, и она потом как-то анализируется. В этом контексте эксперт напомнил несколько случаев, когда "Шахеды" залетали на территорию Беларуси, а затем падали в там. Примечательно, что сегодня один из дронов "исчез" на белорусской территории.

"Но подтверждений этой версии нет. Впрочем, есть понимание, что это провоцирование. Они это делали и раньше, и сейчас делают", - акцентирует Нарожный.

Собеседник также объяснил специфику сбития дронов-камикадзе. Он подчеркнул, стоит понимать тот факт, что в большинстве случаев "Шахеды" пытаются сбить с помощью стрелкового оружия, из обычных крупнокалиберных пулеметов или зенитных установок.

"Но когда нет возможности применить такие виды оружия, применяются системы ПВО среднего и большого радиуса действия, как советский ЗРК "Бук" или западный Hawk и т.д. А ракеты у нас в принципе в дефиците и если мы будем их применять по "Шахедам", то тогда мы их не сможем использовать против тех же крылатых ракет. Но дроны так долго сбиваются не совсем из-за этого", - говорит Нарожный.

Он напомнил, что не вся украинская территория прикрыта средствами ПВО. Речь идет о так называемых прикрытых "пятнах", где находятся важные объекты. И противовоздушная оборона защищает именно их.

"Мы пока не можем прикрыть всю нашу площадь. Поэтому все это так происходит", - отмечает Нарожный.

На вопрос, могут ли россияне таким образом готовиться к массированному комбинированному обстрелу на День независимости Украины, эксперт такой сценарий не исключает.

"Они очень любят всякие даты. Вспомним масштабную атаку "Шахедов" на Новый год. Почему именно Новый год? Кто знает, что у них в голове... Также они устраивали комбинированный обстрел 8 мая. То есть они любят такие ("сакральные" - ред.) даты. Поэтому нужно и на период Дня Независимости быть осторожными и бдительными. Хотя и в другие дни не стоит игнорировать воздушную тревогу", - подытожил Нарожный.