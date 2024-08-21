Россия ночью запустила по Украине 72 воздушные цели: как отработала ПВО

В ночь на 21 августа российские оккупанты осуществили массированный воздушный удар по Украине, используя различные виды вооружения.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

С территории Воронежской области РФ были запущены две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а из воздушного пространства Курской области - управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69. Дополнительно из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска прислали 69 ударных "Шахедов".

В общем, Воздушными силами Украины было обнаружено и сопровождено 72 воздушные цели. Противовоздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя была сбита 51 воздушная цель: одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и 50 ударных "Шахедов" в разных областях. В частности в Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, 16 вражеских беспилотников были потеряны под воздействием радиоэлектронных средств противодействия.

К тому же военные зафиксировали пересечение вражеским дроном государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской области. Один из российских беспилотников вернулся в Белгородскую область.

По состоянию на 11:15 один вражеский дрон еще находится в воздушном пространстве над Черкасской областью, боевые действия продолжаются.