В Украине тревога за тревогой: почему россияне активизировались перед "перемирием" Путина

В Украине 7 мая участились воздушные тревоги, а ночью Россия нанесла очередной комбинированный удар. Стоит отметить, что оккупанты активизировались в канун так называемого "перемирия", объявленного диктатором Владимиром Путиным.

Какова причина воздушных тревог и какая может быть цель РФ - узнайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Россия ночью атаковала Украину: сколько выпустила дронов и ракет?

В Украине перед "перемирием" Путина участились тревоги?

Почему россияне активизировались перед 9 мая?

Влияют ли частые воздушные тревоги на фронт?

Причина воздушных тревог

Напомним, что в ночь на 7 мая российская армия атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, РФ за ночь выпустила по Украине 187 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Из них силы ПВО уничтожили 81 дрон. Еще 64 беспилотника локационно потеряно. Кроме того, россияне выпустили по Украине пять баллистических ракет, из них две удалось сбить.

Под ударом дронов и баллистики этой ночью был и Киев. В столице погибли два человека (мать и сын), еще семь человек пострадали, большинство из них - дети. Подробнее о последствиях атаки - в отдельном материале РБК-Украина.

Однако после ночного налета россияне продолжили атаковать Украину дронами. Так, в Киеве утром повторно объявляли тревогу, которая длилась с 9:36 до 12:44. Также с утра до полудня тревога продолжалась в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой области.

В Киевской области днем российские дроны ударили по людям, которые находились возле магазина. Ранения получили четыре человека - это несовершеннолетняя девушка, женщина и двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу.

После обеда Воздушные силы сообщили о движении группы беспилотников на востоке Украины. Соответственно сирены зазвучали в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, была угроза пусков КАБов по Сумской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог по состоянию на 16:00



Почему активизировалась РФ

Как сказал военный эксперт Павел Нарожный, на самом деле причина активизации врага очень проста - россияне пытаются давить на украинцев.

"Это - террористические атаки. Это - давление на гражданское население Украины. Все очень просто. Мы это давление, с большой вероятностью, будем чувствовать еще очень долго. То есть условно можно назвать, что началась весенне-летняя кампания", - сказал эксперт.

Он напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что трехдневное "перемирие" выгодно только россиянам. Оно нужно им для того, чтобы лидеры других стран могли приехать в Россию на парад 9 мая, который в свою очередь покажет видимость неполной изоляции диктатора Путина.

"То есть, чтобы те, кто, увидит эту картинку, считали, что "все более-менее нормально". Мол, приехал Си Цзиньпинь, премьеры из Венгрии, Словакии и так далее. Это все делается для того, чтобы была красивая картинка. Ни о каком перемирии речь не идет. Потому что, если посмотрит на сводку Генерального штаба, то на фронте 250-260 боестолкновений. То есть ситуация на фронте сейчас очень горячая. И сказать, что есть какое-то "перемирие" и эти три дня что-то дадут, то нет. Они ничего не дадут, кроме как картинки для телевизора Путина. Больше ничего абсолютно", - пояснил Нарожный.

По словам эксперта, РФ может показать видимость "перемирия", поэтому воздушных тревог будет меньше. Он также предположил, что россияне эти три дня могут не запускать дроны по украинским городам, но в конце концов это не влияет на фронт.

"Вот смотрите, сегодня там дроны долетели до Киева и в городе есть попадания в гражданские дома. Но какое влияние это имело на фронт? Ответ прост - никакого. Потому что стало ли меньше патронов на фронте? Или боеприпасов стало меньше? Ничего не изменилось для фронта. Да, это неприятная ситуация, потому что кто-то потерял жилье, свое имущество. Но на фронт это никак не влияет", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что надо смотреть на сводки Генштаба ВСУ - "количество боестолкновений, на количество ракет, на количество управляемых авиационных бомб, потому что сейчас самое важное - это фронт, а не тыл".

Что говорят Воздушные силы ВСУ

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона также повторил тезис, что российский террор нацелен на то, чтобы давить на украинцев.

"Много разговоров сейчас о прекращении огня. Украина свою позицию произнесла, чтобы оно (прекращение огня, - ред.) было более устойчивым, длительным. Но Россия продолжает свои атаки. Это не только для того, чтобы уничтожать наши города, инфраструктуру, но и плюс терроризировать население, давить на украинскую нацию для того, чтобы заставить украинский сломаться", - сказал Игнат.