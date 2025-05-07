Днем дроны атаковали людей возле магазина под Фастовом: среди раненых подросток
Днем 7 мая российские дроны атаковали Киевскую область. Ранения получили четыре человека, которые находились возле магазина в Фастовском районе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Николая Калашника.
"В результате вражеской атаки БпЛА в Фастовском районе ранены четверо жителей. Среди них несовершеннолетняя девушка, женщина и двое мужчин", - рассказал он.
По словам Калашника, все пострадавшие получили ранения днем, находясь возле магазина. Раненые:
- мужчина 1993 года рождения получил множественные осколочные ранения;
- мужчина 1988 года рождения - осколочные ранения брюшной стенки и плеча;
- девушка 2009 года рождения - осколочные ранения шеи и головы;
- женщина 1978 года рождения получила острую реакцию на стресс и от госпитализации отказалась.
Пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Атака РФ по Украине
В ночь на 7 мая оккупанты запустили против Украины баллистические ракеты и более 140 дронов.
В частности, в Киеве погибли мать и сын. Также есть пострадавшие, среди них - большинство дети. В общем ранения получили шестеро жителей столицы.
Также в Бучанском районе в результате атаки произошло возгорание в десятиэтажной новостройке. Также обломками поврежден фасад еще одной новостройки, 3 частных дома и 18 автомобилей.
Около 10:00 7 мая в Украине, в том же числе в Киеве, объявили воздушную тревогу. Предупреждали о дронах и угрозе применения врагом баллистического вооружения.
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