Жертвы, раненые и разрушения: что известно об атаке на Киев баллистикой и дронами

Российские оккупанты атаковали Киев и пригород баллистикой и дронами в ночь на 7 мая. В результате атаки врага есть жертвы и раненые, среди пострадавших - дети.

Что известно о последствиях комбинированной атаки на Киев - в материале РБК-Украина ниже.

Российская армия запустила по Украине беспилотника еще с вечера 6 мая. Кроме того, около 1:00 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Россияне выпустили в направлении Киева баллистическую ракету. Позже к столице долетели вражеские дроны.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации в воздушном пространстве столицы зафиксировали одну баллистическую цель и 28 российских дронов. Силы ПВО поразили баллистику, сбитая ракета упала в Соломенском районе.

Также в Киеве и в окрестностях сбили 11 вражеских дронов. Еще 10 беспилотников покинули воздушное пространство столицы, три - локально потеряны.

Фото: Киев атаковали дроны и баллистика РФ (t.me/VA_Kyiv)

Последствия атаки РФ на Киев

Соломенский район. Сбитая российская ракета упала в Соломенском районе. Была повреждена нежилая инфраструктура. Пожар на месте ликвидирован до 03:00. Пострадал один человек. Также зафиксировано падение дрона на открытой территории.

Днепровский район. Дрон упал на многоэтажный жилой дом. Произошло частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах (общий балкон). Без возгорания и пострадавших.

Святошинский район. Произошло попадание обломков в девятиэтажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6-9 этажах. Пожар на площади 100 квадратных метров ликвидировали. Спасены пять человек - взрослый и четверо детей (трое детей с ожогами госпитализированы). В том числе пострадали брат и сестра 13 и 8 лет.

Шевченковский район. В результате атаки поврежден пятиэтажный жилой дом. Зафиксировано возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения пожара обнаружены тела двух человек.

Голосеевский район. Полиция сообщила, что было повреждено помещение бизнес-центра.

По данным КГВА, в целом подтверждена гибель двух и ранения шести человек, в том числе четырех детей. Проверяется информация о еще двух пострадавших.

При этом полиция сообщает о семи пострадавших. По информации правоохранителей, в Святошинском районе еще одна жительница поврежденного дома обратилась за помощью к медикам с острой реакцией на стресс. Ей помощь оказали на месте.

Фото: в Киеве двое погибших в результате атаки РФ (t.me/UA_National_Police)

"Прилет" на Софиевской Борщаговке

В ГСЧС сообщили, что в 04:36 спасатели получили сообщение о попадании в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. Там в результате вражеской атаки дронов возник пожар, были разрушены конструкции на 2-м этаже десятиэтажного дома в одном из жилых комплексов.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: на Софиевской Борщаговке было попадание во время атаки 7 мая (t.me/dsns_kyiv_region)