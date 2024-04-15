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МИД Британии ответили, помогут ли Украине сбивать дроны, как это было в Израиле

Понедельник 15 апреля 2024 15:57
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МИД Британии ответили, помогут ли Украине сбивать дроны, как это было в Израиле Фото: министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВВС страны не могут сбивать беспилотники над Украиной, как это было в Израиле. По его словам, это спровоцирует риск эскалации и широкомасштабной войны в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кэмерона в эфире LBC.

Кэмерон говорит, что использование самолетов Королевских ВВС для сбивания российских беспилотников над Украиной приведет к "опасной эскалации" конфликта.

Великобритания сбила иранские беспилотники в Израиле

Израиль заявил, что Иран запустил 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет в атаку в субботу вечером.

Премьер-министр Великобритании подтвердил, что истребители Королевских ВВС сбили несколько иранских беспилотников, обстрелявших цели в Израиле на выходных.

"Мы сделали больше, чем любая другая страна в отдельности, чтобы помочь украинцам. Мы научили более 60 000 украинских военных, мы были первыми, кто предоставил им противотанковое оружие, дальнобойную артиллерию и танки", - добавил он.

Но он предупредил о рисках использования британских военных средств в прямой конфронтации с Россией. По его словам, следует избегать того, чтобы войска НАТО не вступали в боевые действия с российскими войсками, это было бы опасностью эскалации.

Иран атаковал Израиль

Иран в ночь на 14 апреля атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. ЦАХАЛ сообщает, что почти все они были сбиты, ущерб от атаки официальный Израиль назвал незначительным.

Напомним, системы противовоздушной обороны США на Ближнем Востоке перехватили несколько иранских беспилотников.

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