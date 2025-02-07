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В Украине создадут Комитет по национальному единству, информационной политике и культуре

Пятница 07 февраля 2025 16:40
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В Украине создадут Комитет по национальному единству, информационной политике и культуре Фото: в Украине создадут Комитет по национальному единству, информационной политике и культуре (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины создает Комитет по национальному единству, информационной политике и культуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

"Кабмин создает Комитет по национальному единству, информационной политике и культуре", - сообщил Гончаренко.

По его словам, в Комитет будут входить:

  • министр национального единства;
  • министр Кабинета министров;
  • министр культуры и стратегических коммуникаций;
  • министр иностранных дел"
  • ряд заместителей министров в соответствии с распределением функциональных полномочий.

Министерство единства Украины

Напомним, в августе 2024 года президент Владимир Зеленский объявил о создании Министерства единства, которое должно объединить украинцев за рубежом и противостоять российской пропаганде.

Основная задача нового ведомства - поддержка украинских общин за рубежом и защита национальных интересов. Зеленский отметил, что для удовлетворения их образовательных и культурных потребностей нужна более активная роль государства, поскольку МИД самостоятельно этого не обеспечит.

В начале декабря стало известно, что Алексей Чернышов возглавит Министерство национального единства Украины.

В январе этого года Кабинет министров одобрил создание Агентства национального единства. Эта структура поможет реализовать инициативы по взаимодействию с украинским сообществом и общественными организациями за рубежом.

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Кабинет Министров Украины
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