В Украине создали Агентство национального единства: чем оно будет заниматься

Кабинет министров одобрил создание Агентства национального единства. Эта структура поможет реализовать инициативы по взаимодействию с украинским сообществом и общественными организациями за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства национального единства.

"Это важный этап в деятельности ведомства, который открывает новые возможности для эффективной работы с нашими гражданами. Это позволит более системно заниматься вопросами интеграции, социальной адаптации, сохранения национальной идентичности украинцев, которые были вынуждены временно покинуть дома", - отметил министр национального единства Украины Алексей Чернышов.

Новая структура поможет реализовать инициативы по взаимодействию с украинским сообществом и общественными организациями за рубежом.

Отмечается, что Агентство будет работать в сфере управления Министерства национального единства Украины.

Министерство единства Украины

Напомним, что в августе 2024 года президент Владимир Зеленский объявил о создании Министерства единства, которое должно объединить украинцев за рубежом и противостоять российской пропаганде.

Основная задача нового ведомства - поддержка украинских общин за рубежом и защита национальных интересов. Зеленский отметил, что для удовлетворения их образовательных и культурных потребностей нужна более активная роль государства, поскольку МИД самостоятельно этого не обеспечит.

В начале декабря стало известно, что Алексей Чернышов возглавит Министерство национального единства Украины.

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