В Україні створять Комітет з національної єдності, інформаційної політики та культури
Кабінет міністрів України створює Комітет з національної єдності, інформаційної політики та культури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олексія Гончаренка.
"Кабмін створює Комітет з національної єдності, інформаційної політики та культури", - повідомив Гончаренко.
За його словами, до Комітету входитимуть:
- міністр національної єдності;
- міністр Кабінету міністрів;
- міністр культури та стратегічних комунікацій;
- міністр закордонних справ"
- ряд заступників міністрів відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Міністерство єдності України
Нагадаємо, у серпні 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерства єдності, яке має об’єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді.
Основне завдання нового відомства - підтримка українських громад за кордоном та захист національних інтересів. Зеленський зазначив, що для задоволення їхніх освітніх і культурних потреб потрібна активніша роль держави, оскільки МЗС самотужки цього не забезпечить.
На початку грудня стало відомо, що Олексій Чернишов очолить Міністерство національної єдності України.
У січні цього року Кабінет міністрів схвалив створення Агенції національної єдності. Ця структура допоможе реалізувати ініціативи щодо взаємодії з українською спільнотою і громадськими організаціями за кордоном.
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