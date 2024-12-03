Алексей Чернышов возглавит Министерство национального единства Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

За соответствующее решение проголосовали 237 парламентариев.

"Рада назначила Алексея Чернышева на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра национального единства Украины", - написал Железняк.

Стоит заметить, что Министерство национального единства Украины - это новая структура в государственной власти страны. Однако пока не известно, как именно она будет работать.

4 ноября 2022 года он был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". А еще раньше он возглавлял Министерство развития общин и территорий.

Что известно о Чернышеве