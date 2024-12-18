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В Украине создадут единый реестр военных и изменят передачу данных для мобилизации

Украина, Среда 18 декабря 2024 12:58
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В Украине создадут единый реестр военных и изменят передачу данных для мобилизации Фото: Рада приняла закон о медицинских данных для мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада внесла изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" и Основы законодательства о здравоохранении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным проект №12066 поддержали 254 депутатов.

Закон предусматривает создание Единого государственного реестра военнослужащих.

Кроме того, данные о медицинских осмотрах будут автоматически передаваться в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В частности, законом предусмотрено:

  • создание единой базы данных о военнослужащих ВСУ и военнослужащих Государственной службы специального транспорта;
  • присвоение единого уникального электронного идентификатора для однозначной идентификации военнослужащего.

Эти данные будут использоваться в единой информационной системе в сфере национальной безопасности и обороны Минобороны, Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, а также для предоставления публичных (электронных публичных) услуг, в том числе административных и социальных услуг военнослужащим и членам их семей.

Также обеспечивается информационное взаимодействия между Электронной системой здравоохранения и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Это необходимо для получения Министерством обороны информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинского долга.

Эти данные будут вноситься в Единый государственный реестр с целью обеспечения национальной безопасности и обороны.

Напомним, в апреле 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон, который вносит существенные изменения в систему мобилизации и военной службы в Украине.

В новом законе отменено понятие "ограниченно годный к военной службе". Теперь граждане признаются либо годными, либо непригодными к службе, что влияет на возможность их мобилизации.

Призывной возраст снижен с 27 до 25 лет, что означает, что мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет.

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