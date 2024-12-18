В Украине создадут единый реестр военных и изменят передачу данных для мобилизации

Верховная Рада внесла изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" и Основы законодательства о здравоохранении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным проект №12066 поддержали 254 депутатов.

Закон предусматривает создание Единого государственного реестра военнослужащих.

Кроме того, данные о медицинских осмотрах будут автоматически передаваться в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В частности, законом предусмотрено:

создание единой базы данных о военнослужащих ВСУ и военнослужащих Государственной службы специального транспорта;

присвоение единого уникального электронного идентификатора для однозначной идентификации военнослужащего.

Эти данные будут использоваться в единой информационной системе в сфере национальной безопасности и обороны Минобороны, Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, а также для предоставления публичных (электронных публичных) услуг, в том числе административных и социальных услуг военнослужащим и членам их семей.

Также обеспечивается информационное взаимодействия между Электронной системой здравоохранения и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Это необходимо для получения Министерством обороны информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинского долга.

Эти данные будут вноситься в Единый государственный реестр с целью обеспечения национальной безопасности и обороны.