В Україні створять єдиний реєстр військових та змінять передачу даних для мобілізації

Верховна Рада внесла зміни до законів "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" та Основ законодавства про охорону здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними проєкт №12066 підтримали 254 депутатів.

Закон передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Крім того, дані про медичні огляди будуть автоматично передаватися в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Зокрема, законом передбачено:

створення єдиної бази даних про військовослужбовців ЗСУ та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту;

присвоєння єдиного унікального електронного ідентифікатора для однозначної ідентифікації військовослужбовця.

Ці дані будуть використовуватися в єдиній інформаційній системі у сфері національної безпеки та оборони Міноборони, Державному вебпорталі електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, а також для надання публічних (електронних публічних) послуг, в тому числі адміністративних та соціальних послуг військовослужбовцям та членам їх сімей.

Також забезпечується інформаційна взаємодії між Електронною системою охорони здоров’я та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це необхідно для отримання Міністерством оборони інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку.

Ці дані будуть вноситися до Єдиного державного реєстру з метою забезпечення національної безпеки та оборони.