Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский

Верховная рада 283 голосами приняла непростой для общества закон о мобилизации. Но такой консенсус в парламенте теперь редкость. Следующим дискуссионным вопросом, за который предстоит голосовать нардепам, могут стать кадровые перестановки. Подробнее – в материале журналистов РБК-Украина Милана Лелича и Ульяны Безпалько.

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Верховная рада уже давно не является центром политической жизни. Но многие важнейшие для страны вопросы просто не могут обойти ее стороной. Принятие многострадального законопроекта о мобилизации забрало у парламента несколько месяцев. Впереди у Рады новое испытание – утверждение кадровых перестановок в правительстве. В команде Владимира Зеленского решили в очередной раз провести аудит имеющихся ресурсов, накануне новых темных, в разных смыслах этого слова, времен.

"В условиях кризиса возникает естественное желание сгруппироваться и переписать имеющиеся ресурсы. А команда – это же тоже ресурс", – говорит собеседник в президентском окружении.

Упомянутый им кризис имеет много аспектов: отсутствие американской помощи и туманные перспективы ее получения, ожидаемое вскоре новое наступление России на фронте, регулярные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Но было бы странно, как минимум для украинской политики, если бы на эти объективные проблемы еще и не наслаивались личные интриги внутри правящей команды и традиционный страх принятия непопулярных решений.

Как Рада принимала новый закон о мобилизации

Финальный виток конфликта между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, в результате которого последний потерял пост главнокомандующего, начался именно с темы мобилизации. Ее "непопулярность" в народе была прочувствована всеми участниками политического процесса, которые старательно пытались переложить друг на дружку ответственность за этот – безусловно необходимый – шаг. В итоге до финального голосования законопроект дошел в сильно выхолощенном варианте.

Первая версия, внесенная Кабмином еще 25 декабря прошлого года, вызвала резонанс не только в обществе, но и среди народных депутатов. В Раде не были готовы за него голосовать, в том числе и из-за достаточно жестких наказаний за неявку в ТЦК и отказ обновлять военно-учетные данные.

"К нам звонят – просят прокомментировать, а мы в глаза не видели еще этого законопроекта и даже ничего не слышали о его нормах. Коммуникации было ровно ноль, хотя отдельные депутаты вроде бы и были в этой межведомственной группе. Мы должны были быстро сами его вычитывать уже после публикации, чтобы хоть что-то обсуждать", – рассказывал один из нардепов в конце декабря.

Учитывая, как наспех организовывалась пресс-конференция Валерия Залужного, на которой он должен был рассказывать об этом документе, в президентской команде хотели перевести его публичную коммуникацию на очень популярного, как минимум на то время, главкома. Однако и он показательно постарался отмежеваться от законопроекта, равно как и от якобы просьбы мобилизовать еще полмиллиона людей.

Один из собеседников в окружении Залужного отрицал, что тот просил дополнительно мобилизовать столько войск. На самом деле цифра была несколько меньше и она была рассчитана на весь 2024 год, убеждал источник.

"У нас на бумаге армия насчитывает миллион. Миллион – это общее количество условных вакансий. А из них заполнено около 800 тысяч. Поэтому, конечно, нам нужны люди на уже существующие должности", – объяснял собеседник.

У оппонентов Залужного была другая математика. Мол, прежде чем набирать еще людей, стоит провести ревизию тех сил, которые уже есть.

"Из общего количества непосредственное участие в боевых действиях на нуле принимает только 30%, а 70% – по состоянию на зиму якобы находились где-то в тыловых частях. Поэтому, может, для начала нужно навести порядок среди военных, которые есть сейчас. А не просить еще собирать людей" – приводил свои аргументы другой собеседник в Силах обороны.

Уже в конце января Кабмин внес в парламент второй – несколько сглаженный вариант документа, хотя и к нему у нардепов были вопросы. Два месяца профильный комитет рассматривал, группировал, принимал и отклонял почти 4,3 тысячи поправок.

Во время рассмотрения закона о мобилизации в Раду пришли руководители Генштаба и военные (фото: Facebook, Игорь Копытин)

Ко второму чтению убрали два принципиальных и самых резонансных момента: почти все ограничения для уклоняющихся от мобилизации, кроме запрета на управление авто, и обязательную регистрацию в электронном кабинете военнообязанного, куда бы могли присылать повестки.

Однако буквально накануне запланированного голосования в Раде главком Сырский и Кабмин попросили исключить еще одну важную норму – о демобилизации и ротации военных – и вынести ее позже в отдельный законопроект. Это норма, ожидаемая многими военными, которые уже третий год непрерывно несут службу на фронте.

В этот же вечер на заседание фракции "Слуги народа" пришли начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и командующий Объединенными силами Юрий Содоль, чтобы донести депутатам важность принятия законопроекта и почему военное руководство просит пока отложить тему демобилизации.

"Один из них, выступая, сказал: "Единственная страна в истории, которая проводила демобилизацию во время войны – это была УНР"... И все мы помним ее дальнейшую судьбу… Для нас сейчас это будет прямым путем к капитуляции. И мало кто мог или решился бы поспорить с его аргументами. Многие еще на этапе разработки закона понимали, что сейчас демобилизацию провести проблематично, но тогда никто не захотел взять на себе ответственность, чтобы сразу не давать людям пустую надежду", – отметил один из депутатов от СН.

Представители Генштаба объясняли нардепам, что сейчас подразделения сильно недоукомплектованы. И что в условиях, когда Россия готовится к новому наступлению и планирует мобилизовать сотни тысяч солдат в этом году, мы просто не можем позволить себе демобилизацию, ведь армии придется высвободить одномоментно очень много военных, которых сейчас некем заменить.

Примерно такие же тезисы повторил генерал Содоль во время выступления перед всем парламентом 11 апреля. Вместе с ним в зале присутствовали главком, генерал Баргилевич, министр обороны и еще 16 комбригов, специально приглашенных с фронта, чтобы "отрезать любые пути для отступления у депутатов", пояснил один из них.

Накануне нардепы до глубокой ночи отклоняли около 4200 поправок, которые не поддержал комитет – как того требовала процедура. И уже к 11 часам дня парламент принял весь законопроект 283 голосами "за".

Турбулентность в Раде

Двое представителей "Батькивщины" уже после голосования написали заявления об отзыве своих "за" поправку об отмене демобилизации. Одновременно трое членов "Слуги народа" попросили, чтобы их голоса зачли постфактум, поскольку у них не сработала кнопка. Правовых последствий все это не имеет, однако показывает, что у президентской фракции каждый голос на счету. Тем более – в случае непопулярных, но необходимых для власти решений.

Дефицит голосов, в очередной раз, стал проявляться в "Слуге народа" еще где-то за месяц-два до этого голосования. Если раньше своими силами фракция президента могла собрать около 180 голосов, а остальные добавляли "дружественные" группы, то теперь постоянное "ядро" составляет примерно 150 человек. И этого даже вместе с "группами поддержки" уже не всегда достаточно, особенно при ключевых, "идеологических" голосованиях.

"Буквально в конце марта из 13 простых ратификаций в зале собрала голоса только одна. Голоса набирают только те вопросы, которые касаются евроинтеграции и нацбезопасности – здесь есть консенсус. Депутаты очень обижены на Офис из-за того, что сейчас их роль полностью нивелирована – как никогда. С Кабмином тоже нормальной коммуникации нет, только через какие-то свои лично налаженные контакты и связи с отдельными министрами", – объяснил один из источников в СН.

Народные депутаты недовольны тем, что их роль на сегодня нивелирована (фото: GettyImages)

Заметнее всего недовольство проявляется среди депутатов-мажоритарщиков. Еще с начала своей каденции большинство из них вынужденно вступили в "войну" с мэрами своих городов, которые не были представителями "Слуги народа". А с начала широкомасштабной российской агрессии у мажоритарщиков испортились отношения и с руководителями ОВА, которые хотя и являются ставленниками центральной власти, однако нарастили свое влияние в регионах.

"Если у тебя есть какой-то вопрос, например, по канализации, то до мэра тебе вообще не достучаться и на прием не попасть. А теперь и главы ОВА стали такими себе царьками, которые нардепов ни во что не ставят. Ну как это, когда с каких-то совместных мероприятий с председателем ОВА депутата просто обрезают с фото?" – рассказывает один из парламентариев.

По его словам, в последние недели руководство Рады и фракции начало поочередно собирать отдельные группы из "Слуги народа", на которые они были поделены еще в начале созыва. Во время этих встреч выслушиваются замечания и предложения нардепов. "Но пока это выглядит так – поговорить чтобы поговорить", – отметил собеседник издания, присутствовавший на одной из таких встреч.

Накануне итогового голосования за мобилизацию Россия в очередной раз обстреляла украинскую энергетику, полностью разрушив Трипольскую ТЭС. На фоне таких новостей депутаты большинством голосов в этот же день вызвали в Раду для отчета вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и главу госагентства по восстановлению Мустафу Найема, но оба оказались в командировках.

По словам собеседника РБК-Украина в Минвосстановления, парламент, безусловно, имеет право заслушать министра и главу агентства. "Но ни для кого из них не должно быть секретом, как и для коллег из других ведомств, что лишь благодаря укрытиям для трансформаторов, которые строило агентство в Харькове, Николаеве и Одессе, эти города сейчас с электроэнергией", – указывает собеседник. На объекты укрытий в этих городах были атаки, но они смогли их выдержать. "Сейчас в Раде просто начали искать виновных", – добавляет один из депутатов от "Слуги народа".

Тем не менее, возможные перестановки в секторе инфраструктуры и восстановления и даже его реогранизация могут случиться уже в 20-х числах апреля, когда Рада соберется снова. Хотя они не являются самыми вероятными.

По состоянию на 12 апреля в главном центре принятия решений, на Банковой, еще нет итоговой схемы перестановок и слияний/ликвидаций в Кабмине. Но основные тренды уже просматриваются.

Скорее всего, наконец-то решится судьба министерства культуры и информполитики и министерства спорта, оба из которых уже долгое время возглавляются исполняющими обязанности. Весьма вероятно, что в итоге они будут ликвидированы как таковые, а их функции передадут на другие ведомства. Впрочем, возможно и создание отдельного "министерства пропаганды", которое будет бороться с российской агрессией в информационной сфере, такую идею уже давно вынашивают на Банковой.

"Но у нас обычно как происходит – только какое-то министерство собираются ликвидировать, сразу в защиту поднимаются люди: спортсмены, звезды культуры, аграрии и т.д. Все хотят иметь "своего" человека в Кабмине, к которому они могли бы обращаться. И хоть у тех же звезд политического влияния нет, но аудитория в соцсетях у них огромная. Потому посмотрим", – говорит опытный "Слуга народа".

Могут ликвидировать и министерство реинтеграции временно оккупированных территорий – его функционал во время полномасштабной войны малопонятен большинству собеседников РБК-Украина. Судьба его главы, вице-премьера Ирины Верещук, пока неизвестна – как вариант, называют посольскую должность или работу во главе какой-то из ОВА.



В таком случае кому-то придется "передать" тему внутренне перемещенных лиц, которых насчитывается несколько миллионов. О создании отдельного ВПЛ-министерства речь не идет, но возможны несколько вариантов, о которых услышало издание.

ВПЛ могут передать в ведение того же Минвосстановления (оно также занимается инфраструктурой и развитием территорий), но при этом убрать оттуда, собственно, тематику восстановления. И возглавить такой орган якобы может замглавы Офиса президента Алексей Кулеба, отвечающий на Банковой за региональную политику. Впрочем, ряд собеседников сомневается, что Кулеба сам заинтересован поменять Банковую на Грушевского (в неформальной властной иерархии должности в ОП стоят намного выше должностей в Кабмине).

Другой сценарий предполагает дальнейшее усиление первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко – она может забрать на себя еще и часть инфраструктурной тематики и даже "кусок" Минэкологии. Свириденко называют креатурой главы ОП Андрея Ермака, который в таком случае еще больше усилит свое влияние – после того, как он окончательно зачистил Банковую от альтернативных источников влияния на президента.

Примечательно, что наряду с этим в кулуарах ходит и прямо противоположный слух – якобы Свириденко может вернуться на работу в Офис президента, тогда как вице-премьером станет глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов. В 2020-22 годах он уже возглавлял Минрегион, и продолжает активно участвовать в мероприятиях на тему регионального развития уже на нынешней должности. Кроме этой сферы, по словам собеседников во власти, Чернышов якобы хотел бы курировать еще энергетику с экологией.

Еще задолго до полномасштабной войны ходили активные разговоры о том, что Чернышов не прочь и занять премьерское кресло, но сейчас об этом речь не идет. Все собеседники издания уверяют, что регулярно появляющиеся слухи об отставке Дениса Шмыгаля оснований под собой не имеют и в основном запускаются скрытыми претендентами на его должность.

Глава "Нафтогаза" Чернышов может вернуться в Кабмин Шмыгаля (фото: Facebook, Алексей Чернышов)

Кроме того, среди многих депутатов от СН, в первую очередь, мажоритарщиков, вызрело недовольство вице-премьером по восстановлению Кубраковым (что и выразилось в голосах за его вызов в Раду для отчета). Собеседники издания называют разные причины: якобы он недостаточно времени уделяет теме региональной политики, но главное – парламентариям не нравится его тесное сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро.

В конце прошлого года случилась громкая история с неудавшейся попыткой дать вице-премьеру многомиллионную взятку, делом занимаются НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура. И теперь многие рядовые нардепы опасаются, что антикоррупционные структуры возьмутся (или уже взялись) и за них, особенно если депутат ранее "интересовался" инфраструктурной тематикой.

Согласно теории одного из собеседников издания, если на Банковой решат снять Кубракова, то попробуют использовать недовольство части депутатского корпуса. При этом у Кубракова сложились хорошие отношения с западными партнерами Украины. Кроме того, он входит в условную "пожарную команду" власти, которую отправляют решать конкретные задачи, независимо от того, насколько они соответствуют формальному профилю министра. Будь то топливный кризис, экспорт зерна, логистика вооружений или строительство укрытий для энергообъектов.

Еще один участник “пожарной команды” – вице-премьер Михаил Федоров, который сейчас занимается самыми различными темами - от диджитализации и дронов до реформы образования.

Депутатов во фракции "Слуги народа" предупредили, что в 20-х числах апреля планируется рассмотрение в Раде кадровых вопросов. Но не посвятили их в то, каких именно.

"Это уже обычная практика. Нам Арахамия не говорит и не анонсирует кадровые вопросы сильно заранее, чтобы это все не мусолилось в сети и чтобы публично все это время до голосования не перемывались кости кандидату. Вероятно, конкретика появится примерно 17-18 апреля", – отметил один из собеседников в СН.

При этом на Банковой есть желание успеть разобраться с как можно большим количеством кадровых вопросов в это парламентское "окно". Ведь как показывает практика действующей власти, если их не решить сразу, то они могут зависнуть на месяцы, а в некоторых случаях – даже на годы.

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У нынешнего кризиса, постигшего Украину в целом и ее правящую команду в частности, есть четкий таймлайн, который определяется президентскими выборами в США. После весьма вероятной победы Дональда Трампа начинается терра инкогнита – никто не берется прогнозировать его политику в том числе и в отношении Украины.

"Сейчас и россияне, и мы хотим прийти к президентству Трампа в как можно лучшем положении", – резюмирует собеседник издания в президентском окружении.