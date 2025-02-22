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Украина ожидает новых поставок F-16 в этом году, - Зеленский

Киев, Суббота 22 февраля 2025 15:32
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Украина ожидает новых поставок F-16 в этом году, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина ожидает продолжения поставок истребителей F-16 в этом году. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его X (Twitter).

Президент провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

"Важный разговор о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе. Нидерланды разделяют нашу позицию: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы", - отметил глава государства.

Он добавил, что Украину и Нидерланды объединяет понимание того, что необходимо усиливать военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей Европы.

"Благодарны Нидерландам за всю оказанную помощь и готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины - это важно для стабильности всей Европы. Ожидаем в этом году продолжение поставок F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным", - заявил Зеленский.

F-16 для Украины

Украина получает истребители F-16 в рамках ранее созданной партнерами авиационной коалиции. В августе 2024 года стало официально известно, что в Украину прибыли первые самолеты F-16. Точно неизвестно, сколько именно самолетов получила Украина.

В том же месяце Украина потеряла один из полученных истребителей. Это произошло во время отражения массированной атаки России 26 августа. В результате авиакатастрофы погиб опытный украинский пилот Алексей Месь "Мунфиш".

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский сообщал, что в Украину прибыла вторая партия F-16 от Дании.

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