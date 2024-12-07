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Украина получила от Дании вторую партию F-16

Киев, Суббота 07 декабря 2024 10:10
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Украина получила от Дании вторую партию F-16 Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получила от Дании вторую партию истребителей F-16. Западные самолеты уже в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, отличающее Данию", - написал президент.

Предоставленные Данией самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают украинцев и инфраструктуру.

"Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор. Мэтте, (премьер Дании Мэтте Фредериксен, - ред.) спасибо тебе, твоей команде и всему датскому народу", - подчеркнул Зеленский.

F-16 для Украины

Напомним, партнеры создали авиационную коалицию, чтобы усилить Украину современными истребителями. В рамках коалиции Украина получила от союзников самолеты F-16.

В августе 2024 года стало официально известно, что в Украину прибыли первые истребители F-16 от партнеров. Точно неизвестно, сколько самолетов получила Украина. Первые F-16 Украине передали Нидерланды и Дания.

Однако в тот же месяц Украина потеряла один из полученных самолетов. Это произошло во время массированной атаки врага 26 августа. В результате авиакатастрофы погиб опытный пилот Алексей Месь "Мунфиш".

В настоящее время украинские пилоты продолжают обучение на F-16. Тренировки проходят в нескольких странах, в том числе в США.

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