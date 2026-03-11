До 27 000 гривен в месяц: в каких вузах и кому в Украине платят такие стипендии
В Украине продолжается набор в высшие военные учебные заведения. В этом году курсанты получают не только профильное образование, но и существенно обновленное денежное обеспечение, которое зависит от успеваемости, курса и социального статуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Размеры выплат в 2026 году
Сумма денежного обеспечения варьируется в зависимости от года обучения и наличия льготного статуса:
- I-II курс: от 9 646 до 10 320 гривен, для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - от 14 561 до 15 109 гривен.
- III-IV курс: от 9 9 970 до 10 524 гривен, для детей-сирот - от 14 759 до 15 508 гривен.
Самые высокие выплаты предусмотрены для выпускных курсов.
"При этом на IV курсе отличники и те, кто проходит стажировку, получают до 22 854 гривен, а отличники из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - до 27 838 гривен", - отмечают в ведомстве.
В Минобороны отмечают, что финансовая поддержка военных студентов значительно выше академических стипендий в гражданских заведениях. Если будущий офицер уже на первом курсе получает около 10 000 гривен, то минимальная стипендия обычного студента составляет 2 000 гривен (и вырастет только до 4 000 гривен с сентября).
Социальный пакет курсанта
Кроме ежемесячных выплат, государство полностью берет на себя содержание будущих военных. Курсанты ВУЗов обеспечиваются:
- бесплатным проживанием в общежитиях (казармах);
- полноценным трехразовым питанием;
- военной формой и снаряжением;
- бесплатным медицинским обслуживанием.
