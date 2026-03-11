ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

До 27 000 гривен в месяц: в каких вузах и кому в Украине платят такие стипендии

19:15 11.03.2026 Ср
2 мин
Кроме выплат курсанты получают полное бесплатное обеспечение
aimg Татьяна Веремеева
До 27 000 гривен в месяц: в каких вузах и кому в Украине платят такие стипендии Фото: Обучение в военном вузе (Getty Images)

В Украине продолжается набор в высшие военные учебные заведения. В этом году курсанты получают не только профильное образование, но и существенно обновленное денежное обеспечение, которое зависит от успеваемости, курса и социального статуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Читайте также: Украинских офицеров запаса будут готовить по-новому: детали

Размеры выплат в 2026 году

Сумма денежного обеспечения варьируется в зависимости от года обучения и наличия льготного статуса:

  • I-II курс: от 9 646 до 10 320 гривен, для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - от 14 561 до 15 109 гривен.
  • III-IV курс: от 9 9 970 до 10 524 гривен, для детей-сирот - от 14 759 до 15 508 гривен.

Самые высокие выплаты предусмотрены для выпускных курсов.

"При этом на IV курсе отличники и те, кто проходит стажировку, получают до 22 854 гривен, а отличники из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - до 27 838 гривен", - отмечают в ведомстве.

В Минобороны отмечают, что финансовая поддержка военных студентов значительно выше академических стипендий в гражданских заведениях. Если будущий офицер уже на первом курсе получает около 10 000 гривен, то минимальная стипендия обычного студента составляет 2 000 гривен (и вырастет только до 4 000 гривен с сентября).

Социальный пакет курсанта

Кроме ежемесячных выплат, государство полностью берет на себя содержание будущих военных. Курсанты ВУЗов обеспечиваются:

  • бесплатным проживанием в общежитиях (казармах);
  • полноценным трехразовым питанием;
  • военной формой и снаряжением;
  • бесплатным медицинским обслуживанием.

Ранее РБК-Украина рассказывало о вступительной кампании в высшие военные учебные заведения Украины, которая стартовала 1 января. Будущие курсанты в возрасте от 17 до 30 лет могут выбрать различные специальности - от пилотов, разведчиков и операторов БПЛА до ІТ-специалистов, юристов и психологов.

Мы также писали о том, как можно стать курсантом и получить бонусы от обучения в военном вузе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны РФ Образование в Украине Вузы
Новости
Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко