Стипендии вырастут вдвое: сколько будут платить с 1 сентября и кто получит 10 тысяч гривен

Главное: С 1 сентября 2026 года академические стипендии студентов возрастут вдвое.

Самая распространенная стипендия в высших учебных заведениях увеличится с 2 000 до 4 000 грн.

Для отдельных специальностей повышенная стипендия составит 5100 грн.

Именные стипендии Кабмина для студентов университетов возрастут до 8000 грн.

Вдвое увеличат отдельные стипендии для победителей ученических олимпиад и конкурсов.

Повышение стипендии в Украине

Решение подготовило Министерство образования и науки во исполнение инициативы президента по усилению финансовой поддержки студенческой молодежи.

По данным МОН, в государственном бюджете на 2026 год на выплату академических и именных стипендий предусмотрено на 1,2 млрд грн больше, чем в прошлом.

"Удвоение выплат делает государственную поддержку более ощутимой и дает больше возможностей сосредоточиться на обучении и академических результатах", - отметил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Какими будут новые академические стипендии

Изменения коснутся студентов, обучающихся по государственному заказу.

Новый размер стипендий (инфографика МОН)

Вырастут выплаты победителям олимпиад

Кабмин также вдвое повысил отдельные стипендии для учеников и студентов, ставших победителями интеллектуальных соревнований.

Новый размер стипендий (инфографика МОН)

Отдельно правительство установило новые размеры стипендий Президента Украины для наиболее одаренных молодых художников:

2 500 грн. для учеников художественных лицеев;

7 600 грн. для студентов профессионального высшего образования;

10 000 грн. для студентов бакалавриата и магистратуры.

Какие еще изменения предполагает постановление

Кроме повышения размера выплат правительство урегулировало право на академические стипендии для аспирантов дневной формы, которые учатся в частных учреждениях высшего образования по государственному заказу.

Также право на назначенную академическую стипендию будет сохраняться за студентами при участии в программах академической мобильности в соответствии с установленными условиями.