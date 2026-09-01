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Главная » Жизнь » Образование

Сотни тысяч студентов: что выбирает молодежь и в каких вузах больше всего первокурсников

12:40 01.09.2026 Вт
3 мин
Каждый второй бюджетник будет учиться по специальности с особой поддержкой
aimg Ирина Костенко
Сотни тысяч студентов: что выбирает молодежь и в каких вузах больше всего первокурсников Вступительная кампания продолжается, поэтому количество студентов еще может увеличиться (фото иллюстративное: Getty Images)
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Новый учебный год в заведениях высшего образования Украины начинают в целом более миллиона студентов. Сотни тысяч из них - поступающие, зачисленные на бакалавриат и магистратуру.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Скольких поступающих зачислили в этом году

По данным МОН, в целом новый учебный год начинают более 1 миллиона студентов заведений высшего образования.

При этом почти 300 тысяч из них - поступающие, которые были зачислены в этом году на бакалавриат и магистратуру (начинают новый этап обучения в украинских университетах).

"Все они - выбирают получать украинское высшее образование", - подчеркнули в министерстве.

Что показали результаты поступления на бакалавриат

В рамках поступления на бакалавриат (а также медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру) по состоянию на 1 сентября 2026 года:

  • подано более 1,2 млн заявлений на конкурсные предложения;
  • алгоритм сформировал 212 837 рекомендаций: 73 129 - на бюджет, 139 708 - на контракт;
  • зачислено 222 342 поступающих: 70 510 - на бюджет, 151 832 - на контракт;
  • 96,4% бюджетных рекомендаций завершились зачислением;
  • 72% бюджетных рекомендаций поступающие получили по первому приоритету, а 92,7% - по одному из трех наивысших приоритетов.

Сообщается, что 6 132 абитуриента воспользовались квотой-2 - специальными условиями поступления для определенных категорий с временно оккупированных территорий (ВОТ) и территорий активных боевых действий.

Какие специальности получили больше всего студентов

В МОН рассказали, что больше всего поступающих было зачислено на следующие специальности:

  • менеджмент - 19 681;
  • психология - 12 140;
  • среднее образование - 9 094;
  • филология - 8 754;
  • маркетинг - 7 979.

В каких городах будет больше всего первокурсников

Украинцам сообщили, что более половины первокурсников - 57,2% - будут учиться в пяти крупнейших образовательных центрах:

  • Киеве;
  • Львове;
  • Одессе;
  • Харькове;
  • Днепре.

В то же время сохраняется значительный спрос на обучение в прифронтовых регионах.

"На конкурсные предложения заведений высшего образования в этих областях пришлось 29% всех вступительных заявлений", - уточнили в МОН.

Сколько бюджетников получают особую поддержку

В этом году по специальности с особой поддержкой государства будет учиться каждый второй новозачисленный бюджетник.

"49 475 поступающих, зачисленных на бюджет, будут учиться по специальностям с особой поддержкой государства - направлениям, важным для восстановления и развития Украины", - объяснили в МОН.

Это, в частности, будущие:

  • учителя;
  • инженеры;
  • строители;
  • аграрии;
  • специалисты других направлений, подготовку которых государство стимулирует в соответствии с потребностями страны.

"В общей сложности это 50,2% новозачисленных студентов, которые будут учиться по государственному заказу", - констатировали в министерстве.

В какие вузы зачислили больше всего студентов

Рассказывая об университетах с наибольшим количеством зачислений, в МОН заметили, что больше всего поступающих на бакалавриат зачислили:

  • Национальный университет "Львовская политехника" - 12 175;
  • КПИ имени Игоря Сикорского - 8 148;
  • КНУ имени Тараса Шевченко - 7 835;
  • ЛНУ имени Ивана Франко - 7 706;
  • Государственный торгово-экономический университет - 5 317.

До какого числа длится вступительная кампания

В заключение в МОН напомнили, что вступительная кампания в Украине продолжается.

"Основной этап зачисления завершен, однако вступительная кампания продлится до 20 октября", - объяснили гражданам.

Уточняется, что принять участие в конкурсном отборе на вакантные контрактные места еще могут абитуриенты, которые:

  • либо не получили рекомендации при автоматизированном распределении;
  • либо не выполнили требования по предоставленной рекомендации.

Напомним, ранее МОН и УЦОКО определили, что должна учитывать процедура НМТ во время войны.

Кроме того, мы объясняли, куда можно поступить в 2026 году без НМТ, чтобы не потерять год обучения.

Читайте также, что меняется для украинских школ и их учеников в новом учебном году.

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