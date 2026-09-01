Сотни тысяч студентов: что выбирает молодежь и в каких вузах больше всего первокурсников
Новый учебный год в заведениях высшего образования Украины начинают в целом более миллиона студентов. Сотни тысяч из них - поступающие, зачисленные на бакалавриат и магистратуру.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Скольких поступающих зачислили в этом году
По данным МОН, в целом новый учебный год начинают более 1 миллиона студентов заведений высшего образования.
При этом почти 300 тысяч из них - поступающие, которые были зачислены в этом году на бакалавриат и магистратуру (начинают новый этап обучения в украинских университетах).
"Все они - выбирают получать украинское высшее образование", - подчеркнули в министерстве.
Что показали результаты поступления на бакалавриат
В рамках поступления на бакалавриат (а также медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру) по состоянию на 1 сентября 2026 года:
- подано более 1,2 млн заявлений на конкурсные предложения;
- алгоритм сформировал 212 837 рекомендаций: 73 129 - на бюджет, 139 708 - на контракт;
- зачислено 222 342 поступающих: 70 510 - на бюджет, 151 832 - на контракт;
- 96,4% бюджетных рекомендаций завершились зачислением;
- 72% бюджетных рекомендаций поступающие получили по первому приоритету, а 92,7% - по одному из трех наивысших приоритетов.
Сообщается, что 6 132 абитуриента воспользовались квотой-2 - специальными условиями поступления для определенных категорий с временно оккупированных территорий (ВОТ) и территорий активных боевых действий.
Какие специальности получили больше всего студентов
В МОН рассказали, что больше всего поступающих было зачислено на следующие специальности:
- менеджмент - 19 681;
- психология - 12 140;
- среднее образование - 9 094;
- филология - 8 754;
- маркетинг - 7 979.
В каких городах будет больше всего первокурсников
Украинцам сообщили, что более половины первокурсников - 57,2% - будут учиться в пяти крупнейших образовательных центрах:
- Киеве;
- Львове;
- Одессе;
- Харькове;
- Днепре.
В то же время сохраняется значительный спрос на обучение в прифронтовых регионах.
"На конкурсные предложения заведений высшего образования в этих областях пришлось 29% всех вступительных заявлений", - уточнили в МОН.
Сколько бюджетников получают особую поддержку
В этом году по специальности с особой поддержкой государства будет учиться каждый второй новозачисленный бюджетник.
"49 475 поступающих, зачисленных на бюджет, будут учиться по специальностям с особой поддержкой государства - направлениям, важным для восстановления и развития Украины", - объяснили в МОН.
Это, в частности, будущие:
- учителя;
- инженеры;
- строители;
- аграрии;
- специалисты других направлений, подготовку которых государство стимулирует в соответствии с потребностями страны.
"В общей сложности это 50,2% новозачисленных студентов, которые будут учиться по государственному заказу", - констатировали в министерстве.
В какие вузы зачислили больше всего студентов
Рассказывая об университетах с наибольшим количеством зачислений, в МОН заметили, что больше всего поступающих на бакалавриат зачислили:
- Национальный университет "Львовская политехника" - 12 175;
- КПИ имени Игоря Сикорского - 8 148;
- КНУ имени Тараса Шевченко - 7 835;
- ЛНУ имени Ивана Франко - 7 706;
- Государственный торгово-экономический университет - 5 317.
До какого числа длится вступительная кампания
В заключение в МОН напомнили, что вступительная кампания в Украине продолжается.
"Основной этап зачисления завершен, однако вступительная кампания продлится до 20 октября", - объяснили гражданам.
Уточняется, что принять участие в конкурсном отборе на вакантные контрактные места еще могут абитуриенты, которые:
- либо не получили рекомендации при автоматизированном распределении;
- либо не выполнили требования по предоставленной рекомендации.
Напомним, ранее МОН и УЦОКО определили, что должна учитывать процедура НМТ во время войны.
Кроме того, мы объясняли, куда можно поступить в 2026 году без НМТ, чтобы не потерять год обучения.
Читайте также, что меняется для украинских школ и их учеников в новом учебном году.