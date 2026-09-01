Сотни тысяч студентов: что выбирает молодежь и в каких вузах больше всего первокурсников

Новый учебный год в заведениях высшего образования Украины начинают в целом более миллиона студентов. Сотни тысяч из них - поступающие, зачисленные на бакалавриат и магистратуру.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Скольких поступающих зачислили в этом году

По данным МОН, в целом новый учебный год начинают более 1 миллиона студентов заведений высшего образования.

При этом почти 300 тысяч из них - поступающие, которые были зачислены в этом году на бакалавриат и магистратуру (начинают новый этап обучения в украинских университетах).

"Все они - выбирают получать украинское высшее образование", - подчеркнули в министерстве.

Что показали результаты поступления на бакалавриат

В рамках поступления на бакалавриат (а также медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру) по состоянию на 1 сентября 2026 года:

подано более 1,2 млн заявлений на конкурсные предложения;

на конкурсные предложения; алгоритм сформировал 212 837 рекомендаций: 73 129 - на бюджет, 139 708 - на контракт;

зачислено 222 342 поступающих : 70 510 - на бюджет, 151 832 - на контракт;

: 70 510 - на бюджет, 151 832 - на контракт; 96,4% бюджетных рекомендаций завершились зачислением;

72% бюджетных рекомендаций поступающие получили по первому приоритету, а 92,7% - по одному из трех наивысших приоритетов.

Сообщается, что 6 132 абитуриента воспользовались квотой-2 - специальными условиями поступления для определенных категорий с временно оккупированных территорий (ВОТ) и территорий активных боевых действий.

Какие специальности получили больше всего студентов

В МОН рассказали, что больше всего поступающих было зачислено на следующие специальности :

менеджмент - 19 681;

психология - 12 140;

среднее образование - 9 094;

филология - 8 754;

маркетинг - 7 979.

В каких городах будет больше всего первокурсников

Украинцам сообщили, что более половины первокурсников - 57,2% - будут учиться в пяти крупнейших образовательных центрах:

Киеве;

Львове;

Одессе;

Харькове;

Днепре.

В то же время сохраняется значительный спрос на обучение в прифронтовых регионах.

"На конкурсные предложения заведений высшего образования в этих областях пришлось 29% всех вступительных заявлений", - уточнили в МОН.

Сколько бюджетников получают особую поддержку

В этом году по специальности с особой поддержкой государства будет учиться каждый второй новозачисленный бюджетник.

"49 475 поступающих, зачисленных на бюджет, будут учиться по специальностям с особой поддержкой государства - направлениям, важным для восстановления и развития Украины", - объяснили в МОН.

Это, в частности, будущие:

учителя;

инженеры;

строители;

аграрии;

специалисты других направлений, подготовку которых государство стимулирует в соответствии с потребностями страны.

"В общей сложности это 50,2% новозачисленных студентов, которые будут учиться по государственному заказу", - констатировали в министерстве.

В какие вузы зачислили больше всего студентов

Рассказывая об университетах с наибольшим количеством зачислений, в МОН заметили, что больше всего поступающих на бакалавриат зачислили:

Национальный университет "Львовская политехника" - 12 175;

КПИ имени Игоря Сикорского - 8 148;

КНУ имени Тараса Шевченко - 7 835;

ЛНУ имени Ивана Франко - 7 706;

Государственный торгово-экономический университет - 5 317.

До какого числа длится вступительная кампания

В заключение в МОН напомнили, что вступительная кампания в Украине продолжается.

"Основной этап зачисления завершен, однако вступительная кампания продлится до 20 октября", - объяснили гражданам.

Уточняется, что принять участие в конкурсном отборе на вакантные контрактные места еще могут абитуриенты, которые: