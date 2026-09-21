Как не купить "серый" iPhone 18: раскрыт простой способ проверить смартфон

В Украину уже ввезли около 7,5 тысяч смартфонов новой серии iPhone 18 накануне официального старта продаж. Чтобы не попасть на серую технику, покупатели могут мгновенно проверить легальность устройства через специальный государственный сервис.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу .

Сколько iPhone 18 уже привезли в Украину?

Официальные продажи новой линейки iPhone 18 в Украине стартуют 25 сентября 2026 года, а прием предзаказов у ритейлеров начался 18 сентября.

По данным таможенной статистики, на сегодняшний день в страну уже ввезли 7 496 устройств этой серии.

Общая стоимость импортируемых флагманов составляет 8,9 миллионов долларов США. При таможенном оформлении легальных гаджетов в государственный бюджет уплачено 79,6 миллиона гривен таможенных платежей.

Как проверить, что iPhone 18 не "серый"?

Таможенные органы продолжают противодействовать попыткам незаконного ввоза техники, однако покупателям следует самостоятельно проверять девайс перед покупкой.

Сделать это можно через несколько секунд:

Найдите IMEI устройства - уникальный цифровой код указан на коробке, в настройках смартфона или при наборе комбинации *#06#.

Перейдите на сервис Гостаможслужбы - откройте официальный веб-ресурс для проверки .

Введите код IMEI - система мгновенно покажет, был ли конкретный телефон растаможен и ввезен в Украину законно.

Проверка позволяет избежать покупки контрабандного смартфона, на который может не распространяться официальная гарантия и сервисное обслуживание.

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Что нужно знать о гарантиях и "серых" гаджетах?

Заявление продавца о наличии гарантии не всегда означает официальное обслуживание.

Перед покупкой обязательно уточните :

Кто предоставляет гарантию и будет производить ремонт в случае возникновения неисправностей;

Распространяется ли на девайс гарантия от производителя и выступает официальным импортером;

Предоставляет ли магазин только собственную гарантию - это существенный фактор при выборе продавца.

Статус "серого" устройства не означает, что девайс подделан или не будет работать. Такой iPhone может быть оригинальным, но сделанным для рынка другой страны.

Низкая цена не всегда свидетельствует о подделке, однако слишком большая разница в цене по сравнению с официальными сетями требует тщательной проверки происхождения устройства.