Поставит под угрозу Android: в чем главная фишка iPhone Duo
Apple пошла против главного тренда складных смартфонов - iPhone Duo получил необычные пропорции вместо узкого и высокого корпуса, как у конкурентов. Главный дизайнер Молли Андерсон и вице-президент по дизайну интерфейсов Стив Лемей объяснили, почему компания выбрала именно такой форм-фактор.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на GQ.
Вдохновение бумагой А-серии и привычным блокнотом
По словам Молли Андерсон, главная идея заключалась в том, чтобы устройство ощущалось как традиционный бумажный блокнот.
В сложенном виде он остается компактным, а в разложенном - предлагает гораздо больше рабочего пространства.
Пропорции iPhone Duo базируются на международной системе бумажных форматов A-серии, где соотношение сторон сохраняется неизменным при сборке пополам.
Смартфон получил изогнутую титановую рамку и специальный шарнир, который изменяет сопротивление при движении. Благодаря этому iPhone Duo плавно раскрывается и надежно фиксируется в полностью плоском положении.
Плавная программная эволюция вместо нового продукта
В свою очередь Стив Лемей добавил, что Купертино стремилась избежать ощущения, будто во время открытия пользователь переключается на совершенно другой гаджет.
Он отметил, что операционная система базируется на лучших наработках с iPad, Macintosh и предыдущих моделей iPhone
Среди ключевых особенностей ПО и экрана специалисты выделяют :
- специальную анимацию при разложении создает эффект заглядывания через окно, будто внешний экран просто плавно увеличивается изнутри;
- матовость "нанотекстуры" на внутреннем экране полностью устраняет центральную складку без потери качества изображения;
- едва заметную камеру для селфи, спрятанную непосредственно под дисплеем;
- поддержка адаптивного режима - например, половинная сборка для просмотра контента или работы в режиме будильника/офисного экрана;
- оптимизацию популярных приложений, таких как Netflix, Slack и Zoom, еще до официального релиза.
В Apple надеются, что сочетание продуманного железа, бесшовных анимаций и уникального форм-фактора вдохновит сторонних разработчиков на создание новых сценариев использования iPhone Duo.