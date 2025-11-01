В Украине стартовал запрет на вылов рыбы: что разрешено и как избежать штрафов

С сегодняшнего дня, 1 ноября 2025 года, стартует осенне-зимний запрет на вылов в водоемах Украины водных биоресурсов в зимовальных ямах. Для недобросовестных рыбаков предусмотрены существенные наказания - от административных штрафов до уголовной ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
В Госрыбагентстве сообщили, что запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах в украинских водоемах:
Глава государственного агентства Игорь Клименок напомнил, что "обеспечение надлежащей охраны рыбы в зимовальных ямах является чрезвычайно важным для сохранения водных биоресурсов".
Он объяснил, что "в этот период водные жители особенно уязвимы, поэтому соблюдение установленных ограничений на вылов позволяет им спокойно пережить зиму и успешно начать весенний нерест".
"Мы усиливаем контроль на водоемах и призываем рыболовное сообщество к ответственности и неукоснительному соблюдению требований законодательства", - подчеркнул специалист.
Украинцам рассказали, что для охраны и создания благоприятных условий зимовки водных биоресурсов, территориальными управления Госрыбагентства были изданы соответствующие приказы - с указанием перечней и границ зимовальных ям, где вылов рыбы запрещен.
Посмотреть документы можно для каждой области отдельно:
Согласно информации Госрыбагентства, рыбалка в осенне-зимний период разрешается за пределами зимовальных ям:
"С использованием искусственной или естественной приманки, общее количество крючков на которых не должно превышать 7 единиц на одного рыбака", - напомнили украинцам.
Сообщается также, что в осенне-зимний период (от ледостава до ледохода) запрещается использование орудий лова, оснащенных крючками, расстояние у которых от цевья до кончика жала превышает 10 мм.
Кроме того, в течение всего года в Украине запрещено использование одинарных, соединенных между собой, двойных и тройных крючков без блесны, естественной или искусственной приманки.
В завершение в Госрыбагентстве рассказали, что за несоблюдение указанных норм для рыбаков в Украине предусмотрено наказание:
"Напоминаем, в Госрыбагентстве функционирует всеукраинская "горячая линия": 0 (800) 50-52-50. Если вы заметили нарушения рыбоохранного законодательства, просим безотлагательно сообщать по указанному номеру телефона", - подытожили в ведомстве.
