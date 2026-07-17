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В Украине стартовала дополнительная сессия НМТ: что нужно иметь с собой и какие правила

19:20 17.07.2026 Пт
3 мин
Участникам НМТ напомнили, почему могут не допустить в экзаменационные центры
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Стартовала дополнительная сессия НМТ (Getty Images)

Сегодня, 17 июля, на Украине начались дополнительные сессии национального мультипредметного теста (НМТ).

Главное:

  • Старт дополнительного этапа: В Украине начались дополнительные сессии НМТ для абитуриентов, которые зарегистрировались на этот этап или по уважительным причинам не смогли сдать или завершить экзамен во время основной сессии.
  • Время и место тестирования: Все индивидуальные данные размещены в персональных кабинетах участников.
  • Что иметь с собой для допуска: Обязательно нужно иметь сертификат участника и оригинал документа, удостоверяющего личность. Рекомендуется также распечатать приглашение.
  • Вещи в аудитории: С собой можно взять ручку, воду и перекус. Мобильные телефоны и другие гаджеты строго запрещены.
  • Алгоритм во время тревоги: В случае воздушной тревоги экзамен приостановят, а участников переведут в укрытие.
  • Обнародование результатов: Предварительные тестовые баллы участники увидят на экране компьютера сразу же после завершения тестирования. Официальные результаты по шкале 100-200 баллов появятся в кабинетах до 29 июля.

В УЦОКО напомнили, что дополнительные сессии проводят для поступающих, зарегистрированных на этот этап, а также для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии или не смог начать или завершить тестирование по независимым от них обстоятельствам.

Где узнать место и время тестирования

Информацию о дате, времени и месте проведения экзамена участники могут найти в своих персональных кабинетах.

Для тех, кто сдает НМТ в Украине, время указано по киевскому времени, а для участников за границей - по местному.

В Центре советуют заранее спланировать маршрут во временный экзаменационный центр, ведь опоздание будет означать недопуск к тестированию.

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Какие документы нужно взять

Допуск в экзаменационный центр начинается за 30 минут до начала теста и завершается за 5 минут до старта.

Для входа необходимо иметь:

  • сертификат участника НМТ;
  • оригинал документа, удостоверяющего личность, или его цифровой аналог в приложении "Дия".

Также в УЦОКО рекомендуют распечатать приглашение и взять его с собой.

Отдельно поступающих призвали не публиковать адреса временных экзаменационных центров в соцсетях или других открытых источниках по соображениям безопасности.

Что можно взять с собой

Участникам советуют иметь ручку, бутылку воды и легкий перекус. Черновики будут выдавать непосредственно в аудитории.

Тем, кто пройдет тестирование в Украине, также рекомендуют взять теплую одежду на случай длительного пребывания в укрытии во время воздушной тревоги.

В то же время, во время выполнения заданий запрещено держать возле себя мобильные телефоны, другие электронные устройства, печатные или рукописные материалы и любые предметы, не предусмотренные процедурой проведения НМТ.

Как будет проходить тестирование

Перед началом экзамена участники прослушают инструктаж. Если во время работы возникнут технические проблемы с компьютером, необходимо сразу уведомить об этом инструктора.

В случае объявления воздушной тревоги тестирование приостановят, а все участники организованно переведут к укрытию.

После завершения работы необходимо сдать черновик и подписать аудиторный протокол.

Когда будут результаты

Предварительные тестовые баллы участники увидят сразу же после завершения обоих этапов НМТ на экране компьютера.

Официальные результаты по шкале 100-200 баллов обнародуют в персональных кабинетах до 29 июля.

Ранее РБК-Украина писало, что УЦОКО не планирует изменять правила проведения НМТ во время воздушных тревог. Если из-за длительной тревоги не удалось завершить тестирование, участники могут подать заявление на участие в дополнительной сессии по установленной процедуре.

Также мы рассказывали, планируют ли изменять формат НМТ в следующем году.

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